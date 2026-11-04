Головна Світ Політика
search button user button menu button

У США розпочалося закриття виборчих дільниць

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У США розпочалося закриття виборчих дільниць
Виборці йдуть після голосування у відділенні Тейтс-Крік публічної бібліотеки Лексінгтона в Лексінгтоні, штат Кентуккі
фото: AP

Першими завершили дільниці у деяких районах Індіани та Кентуккі

У США розпочалося закриття виборчих дільниць – першими о 18:00 за місцевим часом роботу завершили дільниці у деяких районах Індіани та Кентуккі. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Ці проміжні вибори є своєрідним референдумом щодо перших двох років другого терміну президента Дональда Трампа. Ключовими чинниками невдоволення виборців стали висока вартість життя та стрімке зростання цін на пальне, спричинене військовим конфліктом США й Ізраїлю проти Ірану.

Соціологічні опитування та історичні тенденції вказують на високу ймовірність здобуття демократами більшості у Палаті представників, тоді як боротьба за Сенат залишається менш передбачуваною. Демократам достатньо отримати лише три додаткові крісла для контролю над Палатою представників (за оцінками Cook Political Report, вони можуть випередити республіканців на 15-25 місць), а для переваги в Сенаті їм необхідно вибороти чотири місця.

Утім, через правила окремих штатів щодо підрахунку поштових бюлетенів та системи рейтингового голосування остаточні результати можуть стати відомими лише за кілька тижнів.

Утрата контролю бодай над однією з палат Конгресу стане суттєвим ударом по Трампу, чий рейтинг схвалення залишається низьким, а частина виборців 2024 року висловлює розчарування невиконанням обіцянок щодо інфляції та невтручання у закордонні війні.

У разі перемоги Демократична партія планує розслідування щодо дій адміністрації та матиме вирішальний вплив на держбюджет і стелю держборгу. Якщо ж республіканці втримають позиції, це зміцнить політичні важелі Трампа для подальшого ухвалення його ініціатив.

Раніше повідомлялося, що близькі до Дональда Трампа, повідомляють, що приватні розмови президента свідчать про його побоювання щодо можливого найгіршого сценарію для Республіканської партії. Перші реальні підсумки з'являться, коли закриються виборчі дільниці в Кентуккі та Індіані.

Нагадаємо, 3 листопада у США відбуваються проміжні вибори до Конгресу, за результатами яких визначиться, хто контролюватиме Палату представників і Сенат протягом наступних двох років президентства Дональда Трампа. Перші результати голосування очікуються в ніч на 4 листопада за київським часом.

Теги: США вибори у США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Patriot – американський зенітний ракетний комплекс, призначений для перехоплення літаків, крилатих і балістичних ракет та захисту від повітряних загроз
Держдеп США схвалив продаж Україні 500 ракет для Patriot
30 жовтня, 21:31
Телефонна розмова президента Фінляндії Александра Стубба (зліва) та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре (праворуч) з Путіним відбулася 27 жовтня 2026 року
Діалог Європи з Москвою без США. Що показала телефонна розмова з Путіним
30 жовтня, 13:31
Трамп скасував мітинг у Канзасі
Трамп напав на журналіста через запитання про здоров'я
30 жовтня, 08:42
Президент зазначив, що США пропонують організувати переговори якомога швидше
Зеленський анонсував тристоронню зустріч України, США та Росії
21 жовтня, 21:18
Заява Лукашенка прозвучала на тлі загострення стосунків між лідерами США та України
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
16 жовтня, 16:45
Джаред Кушнер та Стів Віткофф з президентом України Володимиром Зеленським у Києві минулого місяця
NYT: США ведуть з Росією набагато тісніші перемовини, ніж визнається публічно
13 жовтня, 02:59
Стів Віткофф і Джаред Кушнер у п'ятницю, 9 жовтня, в Маямі проведуть зустріч з українською делегацією
Віткофф і Кушнер отримали вказівки від Трампа перед переговорами
9 жовтня, 17:41
Аерофотознімок офісної будівлі Пентагону
США змінюють правила гри в Європі: як Україні стати потрібною Америці
9 жовтня, 07:35
Зеленський наголосив, що українська команда готова долучитися до тристороннього формату переговорів
Зеленський розповів про можливу тристоронню зустріч із США та РФ у жовтні
5 жовтня, 20:54

Політика

Трамп знову допустив використання вето у разі перемоги демократів на виборах
Трамп знову допустив використання вето у разі перемоги демократів на виборах
Трамп оголосив космічний простір «провінцією людства»
Трамп оголосив космічний простір «провінцією людства»
У США розпочалося закриття виборчих дільниць
У США розпочалося закриття виборчих дільниць
Вибори у США: обидві партії налаштовані оптимістично, але Трамп побоюється гіршого сценарію – CNN
Вибори у США: обидві партії налаштовані оптимістично, але Трамп побоюється гіршого сценарію – CNN
Зеленський у Берліні звернувся до Європи із закликом: про що говорив президент
Зеленський у Берліні звернувся до Європи із закликом: про що говорив президент
Вибори у США. Мін’юст вперше в історії направив спостерігачів до всіх штатів
Вибори у США. Мін’юст вперше в історії направив спостерігачів до всіх штатів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2026
146K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
46K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
2 листопада, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
2 листопада, 21:23
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
1 листопада, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua