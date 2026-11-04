Виборці йдуть після голосування у відділенні Тейтс-Крік публічної бібліотеки Лексінгтона в Лексінгтоні, штат Кентуккі

Першими завершили дільниці у деяких районах Індіани та Кентуккі

У США розпочалося закриття виборчих дільниць – першими о 18:00 за місцевим часом роботу завершили дільниці у деяких районах Індіани та Кентуккі. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Ці проміжні вибори є своєрідним референдумом щодо перших двох років другого терміну президента Дональда Трампа. Ключовими чинниками невдоволення виборців стали висока вартість життя та стрімке зростання цін на пальне, спричинене військовим конфліктом США й Ізраїлю проти Ірану.

Соціологічні опитування та історичні тенденції вказують на високу ймовірність здобуття демократами більшості у Палаті представників, тоді як боротьба за Сенат залишається менш передбачуваною. Демократам достатньо отримати лише три додаткові крісла для контролю над Палатою представників (за оцінками Cook Political Report, вони можуть випередити республіканців на 15-25 місць), а для переваги в Сенаті їм необхідно вибороти чотири місця.

Утім, через правила окремих штатів щодо підрахунку поштових бюлетенів та системи рейтингового голосування остаточні результати можуть стати відомими лише за кілька тижнів.

Утрата контролю бодай над однією з палат Конгресу стане суттєвим ударом по Трампу, чий рейтинг схвалення залишається низьким, а частина виборців 2024 року висловлює розчарування невиконанням обіцянок щодо інфляції та невтручання у закордонні війні.

У разі перемоги Демократична партія планує розслідування щодо дій адміністрації та матиме вирішальний вплив на держбюджет і стелю держборгу. Якщо ж республіканці втримають позиції, це зміцнить політичні важелі Трампа для подальшого ухвалення його ініціатив.

Раніше повідомлялося, що близькі до Дональда Трампа, повідомляють, що приватні розмови президента свідчать про його побоювання щодо можливого найгіршого сценарію для Республіканської партії. Перші реальні підсумки з'являться, коли закриються виборчі дільниці в Кентуккі та Індіані.

Нагадаємо, 3 листопада у США відбуваються проміжні вибори до Конгресу, за результатами яких визначиться, хто контролюватиме Палату представників і Сенат протягом наступних двох років президентства Дональда Трампа. Перші результати голосування очікуються в ніч на 4 листопада за київським часом.