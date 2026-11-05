Оточення Трампа обговорило заміну держсекретаря США: причина

Марко Рубіо приписують президентські амбіції, а на його посаду вже назвали претендента з найближчого оточення американського лідера

В оточенні президента США Дональда Трампа обговорювали можливість заміни державного секретаря Марко Рубіо після проміжних виборів до Конгресу. Одним із претендентів на посаду очільника американської дипломатії називали посла США в Індії Серджіо Гора. Причиною потенційних кадрових змін стали припущення про президентські амбіції Рубіо, який, за словами джерел, може залишити адміністрацію заради підготовки до виборів 2028 або 2032 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Sun.

Як пише видання з посиланням на десятьох співрозмовників, обізнаних із ситуацією, Серджіо Гор протягом останнього часу зміцнював свої позиції в адміністрації Трампа та закладав основу для можливого кар'єрного підвищення після проміжних виборів до Конгресу.

Гор, який раніше обіймав високу посаду в Білому домі, належить до найближчого оточення американського президента. Завдяки широким зв'язкам та прямому доступу до Трампа він дедалі активніше бере участь у зустрічах високого рівня, що забезпечує йому вплив далеко за межами дипломатичної роботи в Індії.

За інформацією журналістів, посла вважають важливим посередником між Вашингтоном та низкою азійських держав. Водночас він підтримує тісні відносини з чинним державним секретарем Марко Рубіо, якого називає своїм другом.

Раніше Гор очолював Управління з кадрових питань Білого дому. На цій посаді він відігравав важливу роль у перевірці та призначенні тисяч американських чиновників, завдяки чому зберіг зв'язки з різними підрозділами адміністрації.

Джерела видання стверджують, що після проміжних виборів ім'я Гора почали згадувати серед кандидатів на кілька впливових посад у другій половині президентського терміну Трампа.

«Ім'я Гора згадувалося як можливий кандидат на низку впливових посад, включаючи посаду голови адміністрації Білого дому та заміну Рубіо на посаді державного секретаря», – розповіли співрозмовники, знайомі з внутрішніми обговореннями.

Однією з причин таких розмов стали припущення про політичне майбутнє Марко Рубіо. Деякі представники Державного департаменту та республіканських політичних кіл вважають, що він може залишити уряд, аби розпочати підготовку до президентської кампанії 2028 або 2032 року.

Водночас жодних офіційних заяв про намір піти з посади Рубіо не робив. Керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, яку також згадують у контексті можливих кадрових змін, публічно не повідомляла про плани залишити адміністрацію.

Крім посади державного секретаря, Серджіо Гора розглядали як потенційного кандидата на посаду заступника очільника Держдепартаменту, яку наразі обіймає Крістофер Ландау.

За словами одного зі співрозмовників видання, Ландау нібито заявляв про готовність залишити посаду після проміжних виборів у разі поразки республіканців. Однак сам посадовець у коментарі журналістам заперечив, що робив подібну заяву.

Нагадаємо, 3 листопада у Сполучених Штатах відбулися проміжні вибори до Конгресу, за результатами яких Демократична партія здобула більшість у Сенаті та Палаті представників. Новообрані законодавці розпочнуть роботу на початку січня 2027 року.