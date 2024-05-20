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Мохаммад Мохбер виконуватиме обов'язки президента Ірану: що про нього відомо

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мохаммад Мохбер виконуватиме обов'язки президента Ірану: що про нього відомо
Мохбер став першим віцепрезидентом 2021 року після обрання Раїсі президентом
фото з відкритих джерел

Мохбер є близьким до верховного лідера Алі Хаменеї, за яким залишається останнє слово в усіх державних питаннях Ірану

Внаслідок загибелі Ібрагіма Раїсі виконуватиме обов'язки президента Ірану перший віцепрезидент країни Мохаммад Мохбер. Відповідно до конституції держави впродовж 50 днів мають відбутися позачергові президентські вибори. Про це пише Reuters. 

Зокрема, 68-річний Мохбер разом зі спікером парламенту і главою судової влади увійдуть до ради з трьох осіб, яка займатиметься новими виборами.

Що відомо про першого віцепрезидента Ірану Мохаммада Мохбера

Мохбер народився 1 вересня 1955 року. Як і Раїсі, його вважають близьким до Верховного лідера Алі Хаменеї, який вирішує всі державні справи. Також Мохбер став першим віцепрезидентом у 2021 році, коли Раїсі обрали президентом. 

Зазначається, що Мохбер у жовтні 2022 року разом з високопоставленими чиновниками та членами Вищої Ради нацбезпеки Ірану відвідував Росію для того, аби завершити угоду щодо відправлення до Москви «шахедів» та ракет класу «земля-земля» для надання підтримки під час вторгнення РФ в Україну.

Також Мохбер був очільником інвестиційного фонду «Сетад», який пов'язаний з верховним лідером. У 2010 році Європейський Союз включив Мохбера до списку фізичних та юридичних осіб, на яких наклав санкції за ймовірну причетність до «діяльності, пов'язаної з ядерною зброєю або балістичними ракетами». Через два роки його було виключено зі списку. Вже у 2013 році Міністерство фінансів США додала фонд «Сетад» і 37 підконтрольних йому компаній до переліку суб'єктів, на яких поширюються санкції. 

Нагадаємо, уряд Ісламської Республіки Іран офіційно підтвердив смерть президента Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хоссейна Амірабдоллахіана в результаті аварії вертольота.

Як повідомлялося, президент Ірану Ібрахім Раїсі та глава МЗС ісламської республіки Хосейн Амір Абдоллахіян летіли гвинтокрилом Bell 212. Саме це повітряне судно, вироблене в США, розбилося на північному заході Ірану неподалік кордону з Азербайджаном.

Згодом Ізраїль непублічно заявив про непричетність країни до події з гелікоптером президента Ірану Ібрахіма Раїсі 19 травня.

Зазначимо, що чотири роки чотири місяці тому Іран збив український лайнер. Тоді загинули всі 176 людей на його борту, серед яких були громадяни шести країн – Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. У тому числі український екіпаж із дев'ятьох людей.

До слова, у 2023 році Іран засудив десяток військових, але навіть не надав їх імен Україні. Україна і інші країні звернулися у Міжнародний суд, аби Іран визнав вину і сплати справедливу компенсацію за збиття українського лайнера.

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Теги: Іран авіакатастрофа смерть президент

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