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Стало відомо, на якому гелікоптері розбився президент Ірану

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Стало відомо, на якому гелікоптері розбився президент Ірану
На борту гвинтокрила, що зазнав катастрофи, могло перебувати 14 людей
фото із відкритих джерел

Tasnim: президент Ірану Раїсі летів на американському гелікоптері Bell 212

Президент Ірану Ібрахім Раїсі та глава МЗС ісламської республіки Хосейн Амір Абдоллахіян летіли гвинтокрилом Bell 212. Про це пише турецьке видання Dunya. Саме це повітряне судно, вироблене в США, розбилося на північному заході Ірану неподалік кордону з Азербайджаном.

«Гвинтокрил типу Bell 212, на якому летів президент Раїсі, був виготовлений у США і не міг бути проданий Ірану після Ісламської революції 1979 року», – зазначає видання. 

За інформацією ЗМІ, на борту могло перебувати до 14 осіб. При цьому гелікоптер розвивав крейсерську швидкість до 190 км/год. Згідно із повідомленням журналістів BBC, авіакатастрофа в Ірані принаймні частково є результатом десятиліть санкцій США, які серйозно послабили його повітряний флот країни.

Раніше стало відомо, що Раїсі загинув під час аварії вертольота у горах. Агентство Mehr написало, що політик виконував свій обов'язок перед народом країни, і заради нього прийняв «мученицьку смерть». Крім нього та міністра закордонних справ на борту також перебували губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі та п'ятничний імам міста Тебріз Мохаммад Алі Але Хашем. Видання пише, що у колоні президента було три гелікоптери. Два вертольоти з кількома міністрами та чиновниками благополучно приземлилися в туманну погоду.

До цього з’ясувалося, що президент Ірану планував відвідати Вірменію 19 травня, але візит був відкладений в останній момент. ЗМІ уточнило, що Раїсі мав взяти участь у відкритті транспортних коридорів на території країни. 

Зазначимо, керівник іранського товариства Червоного Півмісяця Пір Хоссейн Коліванд повідомив, що на місці, де розбився гелікоптер президента Ірану Ебрагіма Раїсі на північному заході Ірану, не знайдено жодного вижилого. 

Нагадаємо, 8 січня 2020 року літак Boeing 737, який належить Міжнародним авіалініям України та перевозив 180 пасажирів, розбився незабаром після зльоту з Тегерана. «Главком», з посиланням на профільні авіаресурси, з’ясував, що літак із серійним номером 38124 було вироблено 3,6 роки тому у Renton (RNT) США. І він був взятий в лізинг у американської компанії Varangian Leasing LLC із заводу.

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Теги: катастрофа Іран смерть Азербайджан рятувальники гелікоптер президент революція

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