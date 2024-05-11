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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Імперія 3.0. Реальність, яку необхідно враховувати в найближчі 10 років

glavcom.ua
Путін повністю узурпував владу в Росії
фото з відкритих джерел

«Збувся прогноз Володимира Жириновського, який говорив про титул Верховного правителя Росії»

Низка аналітиків звернула увагу на музику, що звучала на інавгурації президента РФ Путіна. Серед іншого там прозвучала партія з опери Михайла Івановича Глінки «Іван Сусанін» (до революції називалося «Життя за царя»).

У цій партії є слова: «Слави, слався, наш російський цар».

По суті це була перша інтронізація Путіна як верховного правителя РФ, а не інавгурація політика.

Здійснився ще один прогноз Володимира Жириновського, який говорив про титул Верховного правителя Росії.

Патріархат же РПЦ, говорячи про «священну війну» і довічне правління Путіна, по суті, освятив для нього нову ідеологічну іпостась – роль Катехона, який утримує.

Це один із ключових понять у візантійському православ'ї, коли імператор оголошувався особою, що протидіє «есхатологічному жаху».

Все це було дуже схоже на Стоголовий Собор часів Івана Грозного, коли було оголошено, що «зовнішній світ зрушив» і Москва – єдиний центр протистояння гріху.

А це означає, що на думку ідеологів Стоглава, не потрібно зближуватися із Заходом, а, навпаки, варто ізолюватися від нього, оскільки в образі Заходу немає рис, які треба запозичити до Росії.

Сьогодні – це перший крок для формування нової ідеології як основи економічної авторки.

Своєрідна «іранізація» політико-економічної моделі, але лише на базі православ'я.

У цьому контексті, цікаво, хто ж тепер міг би стати прототипом Андрія Курбського: померлий Навальний, загиблий Пригожин чи Ходорковський?

Або ми ще не знаємо його прізвище і йому тільки доведеться «втекти до Литви»...

Проте, з урахуванням нової Конституції, спостерігаємо побудову «Третьої Російської імперії»: після імперії Романових та СРСР.

Імперія 3.0.

У Франції процес становлення держави завершився ухваленням нової Конституції та форматом П'ятої республіки.

Імператорство Наполеона та тимчасова реставрація Бурбонів стали аберацією, відхиленням на цьому шляху.

У Росії такою аберацією став, навпаки, єльцинський період, квазідемократія 90-х років.

Нині все повернулося до російського історичного імперського тренду.

Це та реальність, яку необхідно враховувати у геополітичних формулах на найближчі 10 років.

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Джерело
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Теги: росія історія путін політика інавгурація

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