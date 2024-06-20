Завжди був опорою для побратимів. Згадаймо Сергія Казнадія

Попрощалися з полеглим захисником України 10 травня 2024 року на центральній площі міста Балта на Одещині

Сергій Казнадій долучився до «Госпітальєрів» у 2022 році та відтоді врятував десятки поранених

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Казнадія (Геру)

44-річний військовий з Одещини загинув, виконуючи бойове завдання на Авдіївському напрямку. Трагічну звістку повідомила пресслужба медичного батальйону «Госпітальєри» 6 травня 2024 року.

«Сміливий духом, Гера завжди був опорою для свого екіпажу», – написали побратими полеглого фото: Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри», Facebook

«Друже Гера, ти був людиною з неймовірною душею та добрим серцем. Сміливий духом, Гера завжди був опорою для свого екіпажу. Він загинув, працюючи на Авдіївському напрямку.

Висловлюємо глибокі співчуття родині Сергія. Це невимовний біль для всього батальйону», – написали побратими полеглого.

Сергій Казнадій народився 20 травня 1979 року, жив у місті Балта на Одещині. Гера долучився до «Госпітальєрів» у 2022 році та відтоді врятував десятки поранених.

Сергій Казнадій фото: Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри», Facebook

Загинув Сергій Казнадій у Великдень, 5 травня 2024 року.

Сергій Казнадій (праворуч) з побратимами на Донеччині фото: Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри», Facebook

«Авдіївський напрямок, нічна евакуація. Гера 200. Тільки тепер маю право написати про твою смерть, коли повернули твоє тіло. Останню евакуацію ти провів сам, тому я ще жива. Ти був найкращим другом та мужнім побратимом, надійним та професійним водієм.

Ми пройшли так багато страху і такі складні евакуації, але вчора була твоя остання робота. Ти справжній воїн Світла, тепер ти зовсім близько до Бога. Ти зробив більше ніж міг. Шана тобі і честь!» – написала «Рута», посестра «Гери».

Сергій Казнадій (праворуч) з побратимами фото: Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри», Facebook

«Словами не передати того смутку, що охопив наші серця звісткою про твою загибель. Ти був для нас людиною з великим серцем і душею, справжній герой з великої літери... Ти завжди був готовий прийти на допомогу, віддаючи останнє аби допомогти хлопцям на фронті....скільки життів ти врятував... не думаючи про свою безпеку... Ти був справжнім воїном, щирим патріотом, який без вагань кинувся на допомогу нашим військовим.... Ти був найкращим, справжнім, особливим, добрим і щирим! Ми ніколи тебе не забудемо....», – написала про Сергія Казнадія волонтерка Наталія Трепаченко.

Попрощалися з полеглим захисником України 10 травня 2024 року на центральній площі міста Балта на Одещині.

Загинув Сергій Казнадій у Великдень, 5 травня 2024 року фото: Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри», Facebook

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