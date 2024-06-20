Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Завжди був опорою для побратимів. Згадаймо Сергія Казнадія

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Завжди був опорою для побратимів. Згадаймо Сергія Казнадія
Попрощалися з полеглим захисником України 10 травня 2024 року на центральній площі міста Балта на Одещині
колаж: glavcom.ua

Сергій Казнадій долучився до «Госпітальєрів» у 2022 році та відтоді врятував десятки поранених

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Казнадія (Геру)

44-річний військовий з Одещини загинув, виконуючи бойове завдання на Авдіївському напрямку. Трагічну звістку повідомила пресслужба медичного батальйону «Госпітальєри» 6 травня 2024 року.

«Сміливий духом, Гера завжди був опорою для свого екіпажу», – написали побратими полеглого
«Сміливий духом, Гера завжди був опорою для свого екіпажу», – написали побратими полеглого
фото: Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри», Facebook

«Друже Гера, ти був людиною з неймовірною душею та добрим серцем. Сміливий духом, Гера завжди був опорою для свого екіпажу. Він загинув, працюючи на Авдіївському напрямку.

Висловлюємо глибокі співчуття родині Сергія. Це невимовний біль для всього батальйону», – написали побратими полеглого.

Сергій Казнадій народився 20 травня 1979 року, жив у місті Балта на Одещині. Гера долучився до «Госпітальєрів» у 2022 році та відтоді врятував десятки поранених. 

Сергій Казнадій
Сергій Казнадій
фото: Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри», Facebook

Загинув Сергій Казнадій у Великдень, 5 травня 2024 року.

Сергій Казнадій (праворуч) з побратимами на Донеччині
Сергій Казнадій (праворуч) з побратимами на Донеччині
фото: Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри», Facebook

«Авдіївський напрямок, нічна евакуація. Гера 200. Тільки тепер маю право написати про твою смерть, коли повернули твоє тіло. Останню евакуацію ти провів сам, тому я ще жива. Ти був найкращим другом та мужнім побратимом, надійним та професійним водієм.

Ми пройшли так багато страху і такі складні евакуації, але вчора була твоя остання робота. Ти справжній воїн Світла, тепер ти зовсім близько до Бога. Ти зробив більше ніж міг. Шана тобі і честь!» – написала «Рута», посестра «Гери».

Сергій Казнадій (праворуч) з побратимами
Сергій Казнадій (праворуч) з побратимами
фото: Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри», Facebook

«Словами не передати того смутку, що охопив наші серця звісткою про твою загибель. Ти був для нас людиною з великим серцем і душею, справжній герой з великої літери... Ти завжди був готовий прийти на допомогу, віддаючи останнє аби допомогти хлопцям на фронті....скільки життів ти врятував... не думаючи про свою безпеку... Ти був справжнім воїном, щирим патріотом, який без вагань кинувся на допомогу нашим військовим.... Ти був найкращим, справжнім, особливим, добрим і щирим! Ми ніколи тебе не забудемо....», – написала про Сергія Казнадія волонтерка Наталія Трепаченко. 

Попрощалися з полеглим захисником України 10 травня 2024 року на центральній площі міста Балта на Одещині. 

Загинув Сергій Казнадій у Великдень, 5 травня 2024 року
Загинув Сергій Казнадій у Великдень, 5 травня 2024 року
фото: Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри», Facebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: Україна українці смерть пам'ять війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У травні Росія вперше за понад два роки обігнала США за поставками газу до Європи
Чи працюють санкції? Росія обігнала США у поставках газу до Європи
17 червня, 19:14
Війна стає все дорожчою з кожним роком
Ми або будемо багатими, або помремо. Іншого вибору немає
5 червня, 20:45
У фільтраційних таборах загарбники перевіряють українців на лояльність окупаційній владі
Росія маскує фільтраційні табори для українців під піонерські
22 травня, 17:21
«Жодного прозорого і швидкого механізму поновлення прав власності усіх інших непідсанкційних акціонерів проєктом закону взагалі не передбачено»
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Вірний військовій присязі, Герой загинув 30 червня 2023 року під час бойових дій на Донеччині
Майже рік вважали зниклим безвісти. Згадаймо Олександра Вітковського
20 травня, 09:00
Окупанти просуваються на кількох напрямках: аналіз ISW
Окупанти просуваються на кількох напрямках: аналіз ISW
22 травня, 05:16
Переговори про мир в Україні не обов’язково вести з Путіним
Соратник Зеленського пояснив, чи потрібен Путін для переговорів про мир
25 травня, 15:16
Слідча Національної поліції з Маріуполя Мар’яна Чечелюк нарешті повернулася додому
Була у неволі два роки: з полону повернулася Мар'яна Чечелюк, поліцейська з Маріуполя
31 травня, 15:42
Александер Де Кроо заявив, що потрібно гарантувати, що США та інші країни НАТО зможуть продовжувати військову підтримку України
Бельгія не дозволятиме Україні використовувати свою зброю проти цілей у РФ
1 червня, 02:06

Суспільство

Завжди був опорою для побратимів. Згадаймо Сергія Казнадія
Завжди був опорою для побратимів. Згадаймо Сергія Казнадія
На Закарпатті запроваджено низку обмежень: ДПСУ дала роз'яснення
На Закарпатті запроваджено низку обмежень: ДПСУ дала роз'яснення
Дощі та грози: прогноз погоди на 20 червня
Дощі та грози: прогноз погоди на 20 червня
20 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Україна відновлює поромне сполучення з Грузією
Україна відновлює поромне сполучення з Грузією
Оновлення даних через «Резерв+»: Міноборони пояснило, коли треба йти до ТЦК
Оновлення даних через «Резерв+»: Міноборони пояснило, коли треба йти до ТЦК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Перша країна в Євросоюзі розпочала видобуток урану
19K
Коли святкуємо Трійцю 2024 року: дата, традиції, прикмети та найсуворіші заборони
11K
Стало відомо, де розташовуватимуться американські винищувачі F-16
7354
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
6769
Корейський чиновник вигнав путінських міністрів із зали засідань (відео)
6052
Масштабна повітряна тривога тривала дві з половиною години

Новини

Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
Вчора, 23:20
Посол Канади в Україні пояснила, чому Захід і надалі підтримуватиме українську економіку
Вчора, 22:50
Експрем'єр Яценюк назвав чотири події, які демонструють єдність Заходу щодо України
Вчора, 21:45
«Ніколи в історії не було такого». ДТЕК повідомив про поточний стан енергосистеми
Вчора, 19:48
Видобувники стикаються з недобросовісними підходами податківців – юрист
Вчора, 14:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua