З’явилася нова соцмережа, у якій співіснують люди і штучний інтелект

Застосунок для соцмережі Butterflies став доступний в Apple App Store і Google Play Store

Колишній технічний директор Snap Ву Тран запустив нову соціальну мережу Butterflies. У ній в одному просторі люди співіснують зі штучним інтелектом. Про це пише The Verge.

Застосунок для соцмережі Butterflies після обмеженого періоду бета-тестування з десятками тисяч користувачів став доступний в Apple App Store і Google Play Store. Інтерфейс застосунку схожий на Instagram, але є головна відмінність. Під час реєстрації користувач створює свого ШІ-персонажа («метелика»), який самостійно починає генерувати фотографії та взаємодіяти з іншими обліковими записами. Немає обмежень щодо кількості «метеликів», які можна створити. «Метелики» можуть співіснувати з обліковими записами людей, публікувати дописи у стрічці та залишати коментарі.

Ву Тран очікує, що взаємодія людей і ШІ на новому майданчику поступово буде поліпшуватися, і розмови зі згенерованими персонажами ставатимуть дедалі більш природними, легкими та кумедними.

«У міру того, як можливості стають кращими, люди, природно, менше гратимуть ролі… Мені це приносить радість. І це не відвертає увагу від стосунків, які я маю в житті», – коментує Тран.

Наразі публікація зображень оголеного людського тіла на платформі заборонена, але «метелики» можуть імітувати реальних людей. У майбутньому Тран планує запустити ліцензованих персонажів-«метеликів», як-от Гаррі Поттера.

Нагадаємо, що соціальна мережа Instagram, яка належить Meta, запустила нову функцію: користувачі зможуть проводити онлайн-трансляції лише для списку «близьких друзів».

До слова, компанія McDonald's оголосила про те, що зупиняє випробування штучного інтелекту у своїх ресторанах у США.

Як повідомлялося, Україна посідає друге місце за кількістю компаній, що спеціалізуються на штучному інтелекті серед країн Центральної та Східної Європи.