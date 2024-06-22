Головна Техно HiTech
search button user button menu button

З’явилася нова соцмережа, у якій співіснують люди і штучний інтелект

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
З’явилася нова соцмережа, у якій співіснують люди і штучний інтелект
Інтерфейс застосунку Butterflies схожий на Instagram
фото: Butterflies

Застосунок для соцмережі Butterflies став доступний в Apple App Store і Google Play Store

Колишній технічний директор Snap Ву Тран запустив нову соціальну мережу Butterflies. У ній в одному просторі люди співіснують зі штучним інтелектом. Про це пише The Verge.

Застосунок для соцмережі Butterflies після обмеженого періоду бета-тестування з десятками тисяч користувачів став доступний в Apple App Store і Google Play Store. Інтерфейс застосунку схожий на Instagram, але є головна відмінність. Під час реєстрації користувач створює свого ШІ-персонажа («метелика»), який самостійно починає генерувати фотографії та взаємодіяти з іншими обліковими записами. Немає обмежень щодо кількості «метеликів», які можна створити. «Метелики» можуть співіснувати з обліковими записами людей, публікувати дописи у стрічці та залишати коментарі.

Ву Тран очікує, що взаємодія людей і ШІ на новому майданчику поступово буде поліпшуватися, і розмови зі згенерованими персонажами ставатимуть дедалі більш природними, легкими та кумедними.

«У міру того, як можливості стають кращими, люди, природно, менше гратимуть ролі… Мені це приносить радість. І це не відвертає увагу від стосунків, які я маю в житті», – коментує Тран.

Наразі публікація зображень оголеного людського тіла на платформі заборонена, але «метелики» можуть імітувати реальних людей. У майбутньому Тран планує запустити ліцензованих персонажів-«метеликів», як-от Гаррі Поттера.

Нагадаємо, що соціальна мережа Instagram, яка належить Meta, запустила нову функцію: користувачі зможуть проводити онлайн-трансляції лише для списку «близьких друзів».

До слова, компанія McDonald's оголосила про те, що зупиняє випробування штучного інтелекту у своїх ресторанах у США.

Як повідомлялося, Україна посідає друге місце за кількістю компаній, що спеціалізуються на штучному інтелекті серед країн Центральної та Східної Європи.

Читайте також:

Теги: інтернет штучний інтелект соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Портников наголосив, що про жодне «партнерство» між Україною та РФ не може йтися
Портников поставив на місце російську журналістку в «імперському батлі»: соцмережі в захваті
28 травня, 14:08
Логотип нового Сил безпілотних систем згенеровано штучним інтелектом
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14
Діти у ЄС можуть отримати обмеження для користування соцмережами
Прем’єрка Данії хоче закрити доступ до соцмереж для дітей до 15 років
28 травня, 23:45
Вінницький апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу адвокатки вісімдесятиоднорічної вінничанки, яка мешкає в Росії та має антиукраїнські погляди
Прославляла Росію. Суд відібрав квартиру у любительки «русского мира»
30 травня, 20:53
В Мінцифри закликали громадян самостійно подбати про стабільну роботу мережі у себе вдома
Мінцифри дало пояснення, чому під час відключень світла виникають перебої зі зв'язком
7 червня, 13:35
Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі
Путін зробив популярну б’юті-процедуру
8 червня, 16:24
Пентагон продовжив контракт із компанією SpaceX Ілона Маска на надання інтернет-послуг Starlink в Україні
Starlink для України: Пентагон продовжив контракт із Маском
14 червня, 11:24
Прикордонники часто викривають чоловіків, котрі укладають фіктивний шлюб, щоб виїхати за кордон
Посередниця «продавала» ухилянтам жінок з інвалідністю і отримала покарання
16 червня, 20:38
Нові правила дадуть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи
НБУ вводить заборону на використання кредитних коштів для азартних ігор
Вчора, 14:21

HiTech

З’явилася нова соцмережа, у якій співіснують люди і штучний інтелект
З’явилася нова соцмережа, у якій співіснують люди і штучний інтелект
«Додати бекон у морозиво?»: McDonald's не користуватиметься штучним інтелектом для замовлень
«Додати бекон у морозиво?»: McDonald's не користуватиметься штучним інтелектом для замовлень
Україна у трійці лідерів за кількістю компаній у сфері штучного інтелекту в Європі
Україна у трійці лідерів за кількістю компаній у сфері штучного інтелекту в Європі
США показали, як створюють першу у світі комерційну космічну станцію (відео)
США показали, як створюють першу у світі комерційну космічну станцію (відео)
США готуються повністю заборонити продаж дронів DJI
США готуються повністю заборонити продаж дронів DJI
Гаазький суд розслідує кібератаки на Україну як можливі воєнні злочини – Reuters
Гаазький суд розслідує кібератаки на Україну як можливі воєнні злочини – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Провокація? На грі Україна – Словаччина був помічений великий прапор з дивним написом
93K
Генерали – на фронт, скорочення ледарів у Генштабі та нові бригади. 10 ключових новацій Сирського
36K
Павло Зібров: Чому президент, Верховна Рада не можуть позбавити звань тих, хто підтримує Путіна?
9621
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
6820
Побиття військового у Дніпрі: Тищенко прокоментував скандал
5714
«Бомба уповільненої дії»: Daily Mail пояснила, що чекає Європу через падіння народжуваності

Новини

Атака на українські міста та окупація села на Донеччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Підвищення цін на дизпаливо та бензин. Українська зернова асоціація звернулася до парламенту
Вчора, 11:52
Атака на Краснодарський край, дозвіл США бити по прикордонню РФ: головне за ніч
Вчора, 06:42
Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
20 червня, 15:04
Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
20 червня, 12:38
Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
20 червня, 06:40

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua