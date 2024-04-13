Ймовірна атака на Ізраїль: США перекидають додаткові сили на Близький Схід

Міністерство оборони США вирішило перекинути додаткові сили та засоби в регіон Близького Сходу на тлі підготовки до можливої атаки Ірану на Ізраїль. Про це журналістам низки американських ЗМІ, зокрема CNN, повідомив неназваний представник Пентагону.

За словами посадовця, цей крок спрямований на «посилення регіональних зусиль зі стримування і посилення захисту американських військ».

За даними CNN, США не очікують, що Іран або підтримувані ним сили нападуть на американських військових у межах удару у відповідь по Ізраїлю, але про всяк випадок передислоковують сили і засоби.

Президент США Джо Байден заявив журналістам у Білому домі в п’ятницю, що він очікує, що Іран рано чи пізно нападе на Ізраїль, втім закликав цього не робити, пише CNN.

«Я не хочу розголошувати секретну інформацію, але я очікую, що це станеться швидше раніше, ніж пізніше», – зазначив Байден.

Байден також сказав, що Сполучені Штати віддані захисту Ізраїлю.

«Ми віддані захисту Ізраїлю. Ми підтримаємо Ізраїль, ми допоможемо захистити Ізраїль, і Іран не досягне успіху», — сказав Байден.

США намагатимуться перехопити будь-яку зброю, запущену в бік Ізраїлю, якщо це буде можливо, повідомили CNN два американських чиновники.

Водночас Туреччина оголосила про закриття свого повітряного простору, щойно почнеться операція США проти Ірану.

Як повідомлялося, низка країн на тлі новин про підготовку Ірану до атаки на Ізраїль просять своїх громадян не відвідувати ці країни.

Міністерство закордонних справ Німеччини закликало своїх громадян покинути Іран. Також міністерство закордонних справ Франції звернулося до громадян країни з проханням утриматись від відвідування Ізраїлю, Ірану, Лівану та палестинських територій.

Міністерство закордонних справ Польщі раніше також оновило попередження для поляків щодо поїздок та перебування в Ізраїлі, на палестинських територіях та Лівані.

Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Бахрейн наказали своїм громадянам негайно покинути Ізраїль та Іран.

Нагадаємо, Іран готується до атаки на Ізраїль, це може статися протягом найближчих 24-48 годин. Однак Тегеран ще не має плану нападу. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела зазначає, що Ізраїль готується до прямого нападу з боку Ірану на півдні або півночі. Зокрема, атака може статися впродовж декількох днів.