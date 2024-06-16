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У Ростовському СІЗО ув'язнені захопили в заручники охоронців (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Ростовському СІЗО ув'язнені захопили в заручники охоронців (відео)
До ростовського СІЗО з'їхалися силовики
скріншот відео з соцмереж

Особовий склад міністерства внутрішніх справ РФ та росгвардії піднято по тривозі

Шестеро ув’язнених, які утримуються в СІЗО-1 у Ростовській області РФ, захопили в заручники двох співробітників охорони. Про це пише російське пропагандистське агентство tass.ru.

Увесь особовий склад міністерства внутрішніх справ РФ та росгвардії піднято по тривозі, інформує Telegram-канал Baza.

«Співробітників озброюють та відправляють до СІЗО на вулиці Максима Горького. Туди ж направлено велику кількість машин швидкої допомоги. Дорогу до ізолятора перекрито», – йдеться в повідомленні.

Пропагандистське агентство «Риа Новости» пише, що на місці події в ростовському СІЗО перебуває начальник охорони, представники правоохоронних органів та прокуратури. Ведуться переговори щодо звільнення заручників.

При цьому охоронці переконують, що нібито «установа функціонує у штатному режимі, ситуація контрольована».

Судячи з відео, які поширилися в мережі, ув'язнені вимагають авто, зброю та можливість виїхати з ізолятора. Російські ЗМІ пишуть, що щонайменше троє підозрюваних були засуджені за статтею «тероризм» та звʼязки з ІДІЛ.

Нагадаємо, що вчора в російському Саратові стався потужний вибух на газосховищі. Вогонь та дим було видно за кілька кілометрів. 

До слова, у Морозовську Ростовської області РФ в ніч на 14 червня пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про пожежу, яка сталася після вибухів. Губернатор Ростовської області вже відреагував на вибухи. За його словами, в області «відбили масову атаку БПЛА»: «Дрони знищені у районі кількох населених пунктів регіону. За попередніми даними, жертв немає. Наслідки на землі уточнюються».

Згодом стало відомо, що в ніч на 14 червня безпілотники масово атакували Ростовську область Росії. Безпілотники пошкодили російський аеродром. На опублікованих знімках видно сліди від пожежі та розбитий ангар.

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Теги: росія СІЗО заручники росіяни

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