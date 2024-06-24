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Тисячі проіранських бойовиків готові долучитися до «Хезболли» у боротьбі з Ізраїлем

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Тисячі проіранських бойовиків готові долучитися до «Хезболли» у боротьбі з Ізраїлем
Бойовики з усього регіону готові долучитися до участі у війні з Ізраїлем, якщо вона спалахне
фото: AP

Лідери бойовиків з Ірану, Іраку, Сирії, Ємену та інших країн пропонували надіслати десятки тисяч бойовиків на допомогу «Хезболлі»

Тисячі підтримуваних Іраном бойовиків на Близькому Сході готові прибути до Лівану, щоб приєднатися до угруповання «Хезболла» у разі переростання конфлікту з Ізраїлем у повномасштабну війну. Про це пише Politico.

Лідер «Хезболли» Хасан Насралла заявив, що лідери бойовиків з Ірану, Іраку, Сирії, Ємену та інших країн пропонували надіслати десятки тисяч бойовиків на допомогу «Хезболлі», але, за його словами, угруповання вже налічує понад 100 тис. бійців.

«Ми сказали їм: дякуємо, але ми приголомшені тією кількістю людей, яка вже в нас є», – заявив Насралла.

Він додав, що на сьогодні задіяна лише частина особового складу «Хезболли», очевидно, маючи на увазі бойовиків, котрі запускають ракети та безпілотники.

Водночас в разі повномасштабної війни ситуація може змінитися. Представники ліванських та іракських угруповань, підтримуваних Іраном, запевняють, що бойовики з усього регіону долучаться до участі у війні з Ізраїлем, якщо вона спалахне. Тисячі таких бойовиків уже перебувають у Сирії і можуть легко дістатися до лівансько-ізраїльського кордону.

Зазначається, що у війні можуть узяти участь бійці іракських Сил народної мобілізації, афганської організації «Фатіміюн», пакистанської «Зейнабіюн» та єменського угруповання хуситів. Водночас представники «Хезболли» заявили, що не хочуть повномасштабної війни з Ізраїлем, але якщо вона розпочнеться, то готові до неї.

Ситуація на короні погіршилася цього місяця після того, як завдяки ізраїльському авіаудару на півдні Лівану було ліквідовано високопоставленого військового командира «Хезболли». Бойовики у відповідь випустила сотні ракет і ударних дронів по північному Ізраїлю.

Водночас 23 червня місцеві пабліки повідомили, що ЦАХАЛ розпочав масовий удар по позиціях «Хезболли» в Лівані.

Нагадаємо, ізраїльське військове командування затвердило план наступу на Ліван.

Як повідомлялося, 12 червня ізраїльські військові зафіксували запуск 90 ракет з боку Лівану, повідомила пресслужба Армії оборони країни. Ліванці завдали потужного обстрілу по північних районах Ізраїлю.

До слова, єменські хусити заявили, що провели спільну військову операцію з бойовим угрупованням «Ісламський опір Іраку», атакувавши чотири кораблі в північному порту Хайфи в Ізраїлі. 

Читайте також: Хусити атакували український корабель в Аденській затоці: є поранений
Теги: Ізраїль Ліван

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