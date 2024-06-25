Головна Світ Політика
search button user button menu button

Виклики з боку Лівану, ситуація в Секторі Гази: США та Ізраїль провели переговори

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Виклики з боку Лівану, ситуація в Секторі Гази: США та Ізраїль провели переговори
Блінкен поінформував Галанта щодо дипломатичних зусиль з метою покращення безпеки, врядування та реконструкції в Секторі Гази
фото з відкритих джерел

Блінкен наголосив на необхідності вжити додаткових заходів для захисту гуманітарних працівників у Секторі Гази

24 червня Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант провели двосторонні переговори. Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США.

«Вони обговорили поточні зусилля щодо припинення вогню в Секторі Гази, що забезпечує звільнення всіх заручників і полегшує страждання палестинського народу», – йдеться у повідомленні.

Блінкен наголосив на необхідності вжити додаткових заходів для захисту гуманітарних працівників у Секторі Гази та забезпечення потоку допомоги по всій території регіону в повній координації з ООН.

Державний секретар США повідомив Галанту поточні дипломатичні зусилля для покращення безпеки, управління та реконструкції в Секторі Гази в постконфліктний період і наголосив на важливості цієї роботи для безпеки Ізраїлю. Він також підкреслив важливість уникнення подальшої ескалації конфлікту та досягнення дипломатичного врегулювання, яке дозволить як ізраїльським, так і ліванським родинам повернутися до своїх домівок.

Міністр Блінкен підтвердив непохитну відданість США безпеці Ізраїлю.

Нагадаємо, що США, ймовірно, неспроможні допомогти Ізраїлю захистити територію у разі, якщо єврейська держава розпочне повномасштабну війну з «Хезболлою». Про це заявив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Чарльз Браун Чарльз Браун.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця, створюючи умови для перекидання більшої кількості військ до північного кордону, щоб протистояти ліванському угрупованню «Хезболла». 

Читайте також: 

Теги: США Ізраїль Сектор Гази Ліван Ентоні Блінкен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США потребує більшої кількості систем Himars M142
США рекордними темпами збільшують обсяги виробництва систем Himars
4 червня, 09:17
Атака на Ізраїль була здійснена з Рафаха
ХАМАС уперше за чотири місяці обстріляв Тель-Авів
27 травня, 02:20
У Тель-Авіві 120 тисяч демонстрантів вийшли на мітинг
Тривога на Київщині, масштабні протести в Ізраїлі: головне за ніч
2 червня, 06:08
Обмдва кораблі зазнали пошкоджень, але продовжили рух за маршрутом
Хусити обстріляли два судна в Аденській затоці
10 червня, 08:27
Мотиви жінки, яка захопила будівлю ФБР не відомі
Приставляла пістолет до грудей. Озброєна жінка увірвалася до будівлі ФБР у Сіетлі
13 червня, 09:24
Глава держави зустрінеться із президентом США Джозефом Байденом і прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою
Саміт G7: Зеленський повідомив, які рішення очікує Україна
13 червня, 12:26
Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац висловився про заяву Лукашенка
Міністр закордонних справ Ізраїлю звинуватив Лукашенка в антисемітизмі
17 червня, 03:11
Імміграція є основною проблемою для багатьох виборців напередодні президентських виборів у листопаді
Байден анонсував програму легалізації мігрантів
19 червня, 07:59
Представник Пентагону наголосив, що цілі для атаки Україна обирає самостійно
Пентагон відреагував на звинувачення РФ в ударі по Севастополю
Вчора, 21:57

Політика

Виклики з боку Лівану, ситуація в Секторі Гази: США та Ізраїль провели переговори
Виклики з боку Лівану, ситуація в Секторі Гази: США та Ізраїль провели переговори
Стало відомо, чому США не визнають РФ державою-спонсором тероризму
Стало відомо, чому США не визнають РФ державою-спонсором тероризму
Держдеп США відреагував на звинувачення Росії в ударі по Севастополю
Держдеп США відреагував на звинувачення Росії в ударі по Севастополю
Оприлюднено деталі проєкту безпекової угоди України з ЄС
Оприлюднено деталі проєкту безпекової угоди України з ЄС
Пентагон відреагував на звинувачення РФ в ударі по Севастополю
Пентагон відреагував на звинувачення РФ в ударі по Севастополю
Китай зібрався самотужки врегулювати війну в Україні
Китай зібрався самотужки врегулювати війну в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Окупанти просунулися на Запоріжжі: аналіз ISW
25K
США, Південна Корея і Японія зробили спільну заяву щодо співпраці між КНДР і РФ
22K
Івана Купала в 2024 році: дата, традиції, що не можна робити
13K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
Втрати ворога станом на 24 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
7495
Антон Смецький – хореограф, який втратив ногу і повернувся на фронт. Останнє інтерв'ю

Новини

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці
Сьогодні, 04:19
Потрапила в полон вагітною: після звільнення жінка заснувала свій фонд – деталі
Сьогодні, 04:07
Ворожі війська просунулися в Красногорівці – ситуація на Донбасі від DeepState
Сьогодні, 03:13
Литовська компанія представила безпілотник Hornet XR, випробуваний в Україні
Сьогодні, 01:54
Україна втратила стільки електроенергії, скільки споживають чотири країни ЄС – Укренерго
Сьогодні, 00:13
Три країни ЄС анонсували співпрацю щодо закупівлі крилатих ракет
Вчора, 23:16

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua