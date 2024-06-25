Виклики з боку Лівану, ситуація в Секторі Гази: США та Ізраїль провели переговори

Блінкен поінформував Галанта щодо дипломатичних зусиль з метою покращення безпеки, врядування та реконструкції в Секторі Гази

Блінкен наголосив на необхідності вжити додаткових заходів для захисту гуманітарних працівників у Секторі Гази

24 червня Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант провели двосторонні переговори. Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США.

«Вони обговорили поточні зусилля щодо припинення вогню в Секторі Гази, що забезпечує звільнення всіх заручників і полегшує страждання палестинського народу», – йдеться у повідомленні.

Блінкен наголосив на необхідності вжити додаткових заходів для захисту гуманітарних працівників у Секторі Гази та забезпечення потоку допомоги по всій території регіону в повній координації з ООН.

Державний секретар США повідомив Галанту поточні дипломатичні зусилля для покращення безпеки, управління та реконструкції в Секторі Гази в постконфліктний період і наголосив на важливості цієї роботи для безпеки Ізраїлю. Він також підкреслив важливість уникнення подальшої ескалації конфлікту та досягнення дипломатичного врегулювання, яке дозволить як ізраїльським, так і ліванським родинам повернутися до своїх домівок.

Міністр Блінкен підтвердив непохитну відданість США безпеці Ізраїлю.

Нагадаємо, що США, ймовірно, неспроможні допомогти Ізраїлю захистити територію у разі, якщо єврейська держава розпочне повномасштабну війну з «Хезболлою». Про це заявив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Чарльз Браун Чарльз Браун.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця, створюючи умови для перекидання більшої кількості військ до північного кордону, щоб протистояти ліванському угрупованню «Хезболла».