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Україна зможе атакувати ракетами Taurus по Росії – оборонний комітет Бундестагу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна зможе атакувати ракетами Taurus по Росії – оборонний комітет Бундестагу
Очільниця комітету Бундестагу вважає, що ракети Taurus зможуть серйозно порушити логістику РФ
фото з відкритих джерел

Міжнародне право дозволяє Україні атакувати військові об'єкти на території російського агресора

Україна має право використовувати німецькі Taurus для ударів по військових об’єктах у Росії та окупованому нею Криму. Про це сказала очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман для видання Spiegel.

«Міжнародне право дозволяє Україні атакувати військові об'єкти на території російського агресора. Незалежно від того, де було вироблено зброю та хто її постачав. Це стосується і Криму, який використовується для поставок російській армії», – каже Штрак-Циммерман.

Очільниця комітету Бундестагу вчергове закликала канцлера Німеччини Олафа Шольца негайно поставити Taurus Києву. На її думку, це дозволить українські армії серйозно порушити логістику ворога.

«Кожен із нас зважує ризики. Але можна і продовжити страждання, якщо занадто довго зволікати», – наголосила Штрак-Циммерман.

Нагадаємо, Німеччина відкладає відправку Україні ракет великої дальності Taurus через побоювання в нібито прямій конфронтації з Росією.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина не відмовила Україні в крилатих ракетах великої дальності Taurus. Утім, для схвалення рішення поки що не пройдені всі необхідні процедури. 

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Теги: ракета Бундестаг Німеччина війна росія

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