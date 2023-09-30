Україна зможе атакувати ракетами Taurus по Росії – оборонний комітет Бундестагу

Міжнародне право дозволяє Україні атакувати військові об'єкти на території російського агресора

Україна має право використовувати німецькі Taurus для ударів по військових об’єктах у Росії та окупованому нею Криму. Про це сказала очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман для видання Spiegel.

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«Міжнародне право дозволяє Україні атакувати військові об'єкти на території російського агресора. Незалежно від того, де було вироблено зброю та хто її постачав. Це стосується і Криму, який використовується для поставок російській армії», – каже Штрак-Циммерман.

Очільниця комітету Бундестагу вчергове закликала канцлера Німеччини Олафа Шольца негайно поставити Taurus Києву. На її думку, це дозволить українські армії серйозно порушити логістику ворога.

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«Кожен із нас зважує ризики. Але можна і продовжити страждання, якщо занадто довго зволікати», – наголосила Штрак-Циммерман.

Нагадаємо, Німеччина відкладає відправку Україні ракет великої дальності Taurus через побоювання в нібито прямій конфронтації з Росією.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина не відмовила Україні в крилатих ракетах великої дальності Taurus. Утім, для схвалення рішення поки що не пройдені всі необхідні процедури.