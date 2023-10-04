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Масована нічна атака на Росію: РФ заявляє про понад 30 збитих дронів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Масована нічна атака на Росію: РФ заявляє про понад 30 збитих дронів
Росію атакували безпілотники літакового типу
фото ілюстративне

Міноборони РФ повідомляє про спробу проникнення до окупованого Криму десантної групи ЗСУ

Міноборони РФ заявляє, що в ніч на 4 жовтня над територією Білгородської, Брянської та Курської областей російськими засобами ППО було перехоплено та знищено 31 український безпілотник літакового типу.

«Припинено спроби київського режиму вчинити терористичні атаки по об'єктах на території Російської Федерації», - йдеться в повідомленні міноборони країни-терористки.

Крім того, повідомляється, що у північно-західній частині акваторії Чорного моря літаки ВКС Росії нібито припинили спробу проникнення на територію тимчасово окупованого Криму десантної групи ЗСУ, яка прямувала у напрямку мису Тарханкут на швидкохідному військовому катері та трьох гідроциклах.

Як повідомлялося, у ніч проти 4 жовтня в російському Білгороді було чути вибухи. Влада заявила про роботу ППО.

Також про вибухи повідомлялося у Брянську.
 
За словами очевидців, в обох містах вибухи пов'язані з атакою дронів, їх тип та кількість невідомі.

Теги: росія безпілотник вибух війна

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