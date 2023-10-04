Масована нічна атака на Росію: РФ заявляє про понад 30 збитих дронів

Міноборони РФ повідомляє про спробу проникнення до окупованого Криму десантної групи ЗСУ

Міноборони РФ заявляє, що в ніч на 4 жовтня над територією Білгородської, Брянської та Курської областей російськими засобами ППО було перехоплено та знищено 31 український безпілотник літакового типу.

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«Припинено спроби київського режиму вчинити терористичні атаки по об'єктах на території Російської Федерації», - йдеться в повідомленні міноборони країни-терористки.

Крім того, повідомляється, що у північно-західній частині акваторії Чорного моря літаки ВКС Росії нібито припинили спробу проникнення на територію тимчасово окупованого Криму десантної групи ЗСУ, яка прямувала у напрямку мису Тарханкут на швидкохідному військовому катері та трьох гідроциклах.

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Як повідомлялося, у ніч проти 4 жовтня в російському Білгороді було чути вибухи. Влада заявила про роботу ППО.

Також про вибухи повідомлялося у Брянську.



За словами очевидців, в обох містах вибухи пов'язані з атакою дронів, їх тип та кількість невідомі.