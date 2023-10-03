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Потужний вибух на заводі в Англії та протести в Єгипті: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Потужний вибух на заводі в Англії та протести в Єгипті: головне за ніч
На заводі в Англії стався потужний вибух після удару блискавки
фото: Sky News

Удар блискавки спричинив потужний вибух на заводі з переробки харчових відходів в Оксфордширі, Англія

В Єгипті спалахнули протести через наміри президента йти на третій строк. Норвегія приєдналася до 11-го пакету санкцій Європейського Союзу (ЄС) проти Росії, який було введено у червні. У скарбниці Пентагону залишилося понад 5,2 мільярда доларів, щоб надати Україні зброю та іншу безпекову допомогу. Удар блискавки спричинив потужний вибух на заводі з переробки харчових відходів в Оксфордширі, Англія. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 3 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

Норвегія ввела нові санкції проти Росії

Норвегія приєдналася до 11-го пакету санкцій Європейського Союзу (ЄС) проти Росії, який було введено у червні. Таким чином, країна підтримала всі пакети санкцій ЄС. Про це повідомляє МЗС Норвегії.

«Норвегія разом з Європою реагує на напад Росії на Україну, що є порушенням міжнародного права. На знак солідарності з Україною ми підтримали всі пакети санкцій ЄС. Одинадцятий пакет санкцій спрямований на посилення існуючих санкцій та боротьбу з їх обходом. Це важливо, оскільки необхідно терміново зупинити потік грошей, які Росія використовує для фінансування своєї жорстокої агресивної війни», – заявила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хюйтфельдт.

У відомстві було заявлено, що країна погодилася з санкціями Європейського Союзу (ЄС) проти Російської Федерації, вносячи деякі національні поправки. Зокрема, ці заходи передбачають обмеження на транзит через Росію товарів і технологій, які «можуть сприяти збільшенню військового та технологічного потенціалу РФ».

Скільки залишилося коштів у казні Пентагона для допомоги Україні

У скарбниці Пентагону залишилося понад 5,2 мільярда доларів, щоб надати Україні зброю та іншу безпекову допомогу, навіть після того, як Конгрес відмовився включити додаткові кошти на війну в законопроєкт. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Ці 5,2 мільярда доларів приблизно еквівалентні вартості зброї, яку адміністрація Байдена надіслала в Україну за останні шість місяців.

Однак, за даними видання, цих грошей може вистачити лише на кілька місяців.

5,2 мільярда доларів становлять приблизно 12% від загальної суми допомоги в галузі безпеки у розмірі 43,9 мільярда доларів США, яку США надали Україні після російського вторгнення.

Рахунок, який Сполучені Штати використовували для багаторічної програми модернізації української армії та її приведення у відповідність до стандартів НАТО, зараз має нульовий залишок, повідомляє WSJ.

Глава МЗС Чехії відповів, коли можуть початися переговори про вступ України до ЄС

Чехія вважає, що переговори про приєднання України до Європейського Союзу можуть розпочатися вже цього осені або на початку наступного року. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає ČTK.

За його словами, зустріч міністрів ЄС в Києві вчора мала не лише символічне значення, але й стосувалася практичних рішень. Ліпавський зауважив, що Україні ще триватиме деякий час потрібна допомога ЄС.

«Було чітко сказано, що якщо Україна буде в Європейському Союзі, це буде чітка гарантія безпеки, тому що Євросоюз також є мирним проєктом. Але це правда, що Україна має змінюватися, адаптувати своє законодавство до законодавства ЄС. Це ще далеко», – сказав Ліпавський.

Він підкреслив, що на зустрічі була чітко виражена позиція Чехії щодо того, що переговори про приєднання України до ЄС мають бути розпочаті восени або на початку наступного року.

Словаччина звинуватила Росію у втручанні в вибори

Міністерство закордонних справ та європейських справ Словацької Республіки викликало посла Російської Федерації у зв'язку з висловлюваннями директора Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна про вибори у Словаччині. Про це йдеться на офіційній сторінці відомства у Facebook.

Міністерство закордонних справ Словаччини висловило протест у зв'язку з заявами представників російської розвідки, які кидають тінь на чесність виборчого процесу в країні.

«Ми вважаємо подібну навмисно поширювану дезінформацію неприпустимим втручанням у наш виборчий процес», – ідеться в заяві.

В дипломатичному відомстві також закликали Росію припинити поширення дезінформації про Словаччину, оскільки це негативно впливає на відносини між двома країнами та суперечить принципам міжнародних відносин.

В Єгипті спалахнули протести через наміри президента йти на третій строк

Президент Єгипту Абдулфаттах ас-Сісі оголосив, що знову балотуватиметься в президенти.

За повідомленням єгипетського державного телебачення, Сісі виступив із заключною промовою на триденній конференції, яка проходила в новій адміністративній столиці, побудованій на схід від столиці Каїру.

Сісі заявив, що ухвалив рішення знову балотуватися на президентських виборах, і закликав єгипетський народ взяти активну участь у президентських виборах, які відбудуться у грудні 2023 року, повідомляє «Анадолу».

Після цієї заяви Сісі найбільших містах Єгипту спалахнули протести.

На заводі в Англії стався потужний вибух

Удар блискавки спричинив потужний вибух на заводі з переробки харчових відходів в Оксфордширі, Англія. Про це інформує BBC.

Свідки повідомили, що бачили величезну вогненну кулю, яка освітлювала нічне небо після вибуху.

За попередніми даними, інцидент трапився на електростанції Severn Trent Green у Кассінгтоні, на північ від Оксфорда. Компанія Severn Trent Green Power займається переробкою харчових відходів, перетворюючи їх на біогаз.

Компанія заявила, що в результаті удару вибухнув один з її резервуарів для біогазу.

До слова, триває 587-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. 

Теги: вибух росія санкції Україна переговори

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