Чому Іран дає Росії зброю: роз’яснення МЗС

Росія хоче отримати від Ірану ракети

У світовій дипломатії, що відбувається навколо Ірану, Тегеран знаходиться у вигідній позиції щодо відносин з різними країнами. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Forbes.

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На думку міністра, Іран допомагає Росії виключно з власної вигоди.

«Не секрет, що Росія хоче отримати від Ірану ракети. Західні країни намагаються цьому запобігти, тому навколо Ірану відбувається дуже активна дипломатія», – сказав він.

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Також Кулеба роз'яснив, хто перемагає в цих переговорах – Росія чи Захід.

«Ситуація хитка. І для Росії, і для нас. Іран тут у вигідній позиції. Вони відчувають, що у них в руках є актив, яким вони можуть оперувати у відносинах з різними гравцями», – додав урядовець.

За словами міністра, допомагаючи Москві, Тегеран насамперед думає про свої власні інтереси, а не про те, як би ще допомогти Росії.

Нагадаємо, іранська допомога Росії у війні проти України включала сотні безпілотних літальних апаратів та артилерійські боєприпаси. Іранські дрони-камідзе були ключовим елементом російської кампанії з завдання дальніх ударів по Україні.

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