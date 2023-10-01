ООН надасть Україні $123 млн для проходження зимового періоду

Допомога буде спрямована на покриття витрат на електроенергію та оренду житла

Загалом ООН обіцяє допомогти 900 тис. осіб

Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців виділить $123 млн для допомоги в зимовий період постраждалим внаслідок війни в Україні. Про це йдеться у звіті «Молдова та Україна 2023-2024: Відповідь УВКБ ООН на підготовку до зими».

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Допомога надаватиметься готівкою з вересня 2023 року до лютого 2024 року. Вона буде спрямована на покриття витрат на електроенергію та оренду житла. У місцях, де відсутня змога надати готівку, УВКБ ООН роздаватимуть обігрівачі та непродовольчі товари, а також надаватимуть притулок.

В ООН розповідають, що гроші отримають 450 тис. людей в Україні. Ще 15,75 тисячі українців забезпечать житлом або обігріваючими засобами.

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250 тис. людей отримають від ООН непродовольчі товари, такі як термоковдри, кухонне приладдя, матраци, спальні мішки, лампи, термоси, рушники. Ще 62,25 тис. українців отримають зимові куртки та взуття.

Також ООН забезпечить ремонт систем опалення та електропостачання у 362 будівлях, де проживає 18 тис. осіб. Для обслуговування 104 тис. осіб підготовлено генератори.

Загалом ООН обіцяє допомогти 900 тис. українців, які постраждали внаслідок війни.

ООН також виділить $5,2 млн на допомогу 55 тис. біженців у Молдові. Ці кошти підуть на підтримку понад 20 громадських приміщень, серед яких центри розміщення біженців та дитячі заклади.

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Нагадаємо, Росія прагне знову приєднатися до Ради ООН з прав людини на майбутніх виборах. Її виключили звідти торік після початку війни проти України.

Російські дипломати домагаються переобрання своєї країни до ради на новий трирічний термін. Засоби масової інформації отримали копію документа, в якому висловлено позицію Росії та її прохання про підтримку серед членів ООН. Голосування планується на наступний місяць.

Раніше Організація Об’єднаних Націй підтвердила, що Росія застосовувала на окупованих частинах України методи тортур, які були настільки жорстокими, що спричинили смерть деяких жертв.