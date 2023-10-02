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ООН надасть українцям адресну допомогу на понад $120 млн: хто може розраховувати на гроші

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ООН надасть українцям адресну допомогу на понад $120 млн: хто може розраховувати на гроші
Допомога надаватиметься до лютого 2024 року
фото: Слово і діло

Загалом допомогу отримають близько 900 тис. осіб, які постраждали від війни

Україна отримає від Організації Об'єднаних Націй понад $120 млн фінансової допомоги для проходження зимового періоду. Про це повідомляє пресслужба сайту ООН.

Зазначається, що нашій країні нададуть $123 млн. Ці гроші спрямують на проходження зимового періоду. Допомога надаватиметься до лютого 2024 року.

Планується, що її, зокрема, зможуть отримувати українці готівкою, щоб покривати витрати на електроенергію та оренду житла. Також ООН організує роздачу обігрівачів, генераторів, непродовольчих товарів, і допоможе громадянам з облаштуванням житла, опаленням і теплоізоляцією в будинках.

Загалом допомогу отримають близько 900 тис. осіб, які постраждали від війни.

Раніше повідомлялося, що агентство ООН у справах біженців відновило реєстрацію на виплату 6600 грн допомоги. Українці, які постраждали внаслідок воєнних дій, знову можуть отримати грошову допомогу від міжнародна організації. 

Теги: гроші українці ООН соцвиплати

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