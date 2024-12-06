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Історія з воєнним станом. Громадяни більше не вірять президенту Південної Кореї

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Історія з воєнним станом. Громадяни більше не вірять президенту Південної Кореї
Економічні причини та введення військового стану зіграли проти президента Кореї
фото із відкритих джерел

Рейтинг довіри до президента Південної Кореї впав до найнижчого рівня за весь час його правління 

Рейтинг схвалення президента Південної Кореї Юн Сок  Йоля після його спроби оголосити в країні воєнний стан впав до рекордно низького рівня лише 13%. Про це пише агентство Yonhap з посиланням на опитування соціологічної компанії Gallup.

Опитування серед 1001 дорослого жителя країни проводилося з 3 по 5 грудня.

Згідно з опитуванням, популярність президента впала на 6 відсоткових пунктів до 13%, що стало найнижчим показником з моменту його вступу на посаду у травні 2022 року.

Як зазначає газета Korea Herald, раніше рейтинг Юн Сок Йоля тримався на позначці 16%, але в середу та четвер цей рівень «обвалився» до 13%.

Негативні оцінки дій президента загалом фігурували у оцінках 75% опитаних, при цьому економічні причини назвали 19% респондентів, а ситуацію з воєнним станом – 16%. Похибка опитування становить 3,1 відсоткових пункти.

До слова, голова провідної в Південній Кореї партії «Тобуро» Лі Чже Мен назвав спробою «палацового перевороту» введення воєнного стану президентом Юн Сок Йолем.Юн Сок Йоль хотів поставити під свій контроль усі конституційні та державні органи.

Раніше поліція повідомила про початок розслідування у зв'язку з одержанням заяви від опозиційних депутатів, які звинуватили президента у спробі «заколоту» проти державного устрою.

Главу держави також звинувачують у державній зраді. Справа доручена групі з розслідування безпеки при Національному управлінні розслідувань південнокорейської поліцейської агенції після подання двох скарг. Одна скарга була ініційована опозиційною Партією відновлення Кореї, а інша – групою з 59 активістів. Натомість у адміністрації президента відкидають звинуваченні і наголошують, що глава держави нібито діяв відповідно до закону.



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Теги: рейтинг воєнний стан партії Південна Корея президент

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