«Будуть депортації». Експосол України в США назвав очікування від президентства Трампа

Усі рішення в США принципово буде визначати Трамп, але багато залежатиме від того, хто конкретно буде займатись питаннями України та війни з Росією, пояснив Грищенко

Грищенко про друге президентство Трампа: це буде період абсолютно непередбачуваних, дуже емоційних та швидких і, можливо, дуже серйозних рішень

Новообраний американський президент Дональд Трамп не буде депортувати з США 20 млн мігрантів, як колись казав, тому що стільки їх у країні просто немає. Але депортації точно будуть. Таку думку висловив ексміністр закордонних справ, колишній посол України в США Костянтин Грищенко в матеріалі «Главкома» «Чому не треба боятися Трампа? Пряма мова українських спостерігачів на американських виборах».

За словами політика, наразі лишається відкритим питання: чи Трамп бере абсолютну владу? «Вона і так у нього буде надзвичайною за будь-яких умов: вже й сенат його, і Верховний суд, і, власне, президентські повноваження. Усе це дозволяє Трампу проводити дуже проактивну політику, але якщо республіканці беруть ще й нижню палату Конгресу, це буде якісно зовсім інша ситуація. Звісно, всі рішення принципово буде визначати Трамп, але багато залежатиме від того, хто конкретно буде займатись питаннями України, війни з Росією, бо важливо, хто імплементує ідеї і яким буде зворотній зв'язок», – зауважив Грищенко.

Він переконаний, що друга каденція Трампа буде періодом абсолютно непередбачуваних, дуже емоційних та швидких, і одночасно, можливо, дуже серйозних рішень, вплив яких буде відчуватися десятиліттями. Ба більше, можуть зародитися підвалини нового політичного устрою США та світової політичної конструкції.

«Під час першого президентського терміну Трамп був новим політиком, який намагався оточити себе професійними людьми, з певним досвідом. Зараз же, судячи з усього, навколо нього будуть лояльні люди, налаштовані дослухатись до його ідей і відпрацьовувати їх, а не розказувати, як і чому неможливо щось зробити. І те, що Трамп повторював кілька років, він буде робити. Звісно, він не буде депортувати 20 млн мігрантів, як казав, тому що стільки просто немає, але те, що когось депортувати будуть, у мене жодних сумнівів нема», – запевнив ексміністр.

Підсумовуючи, Грищенко наголосив, що те, наскільки кардинальними будуть зміни, залежатиме від того, наскільки повними будуть остаточні владні повноваження нового президента.

Нагадаємо, в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20% території України.

Водночас речник МЗС України Георгій Тихий відмовився коментувати публікацію The Wall Street Journal про можливий план від команди обраного президентом США Дональда Трампа щодо України, зазначивши, що це лише «чиїсь думки», які «не відображають офіційної позиції чи пропозицій».

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.