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Південна Корея вводить воєнний стан

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Південна Корея вводить воєнний стан
Юн Сок Йоль назвав введення воєнного стану «неминучим» заходом
фото з відкритих джерел

Воєнний стан було оголошено, щоб захистити Республіку Корея від північнокорейських загроз

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив надзвичайний воєнний стан проти «антидержавних сил». Про це повідомляє низка корейських ЗМІ.

«Я оголошую воєнний стан, щоб захистити Республіку Корея від загроз північнокорейських комуністичних сил, негайно викорінити безсовісні пропхеньянські антидержавні сили, які грабують свободу і щастя нашого народу, і захистити вільний конституційний порядок», – заявив Юн в президентській резиденції Йонсан в Сеулі.

Як зазначив президент Південної Кореї, за допомогою надзвичайного воєнного стану «ми відновимо і захистимо вільну Республіку Корея, яка занепадає в руїнах».

Юн пообіцяв «викорінити такі антидержавні сили і винуватців руйнації країни, які до цього часу здійснювали злі дії». Він сказав, що цей крок «гарантуватиме свободу, безпеку і національну стійкість народу від дій антидержавних сил, які прагнуть повалити систему», назвавши його «неминучим» заходом.

«Оголошення воєнного стану спричинить певні незручності для добропорядних громадян, які вірили і дотримувалися конституційних цінностей вільних людей, але ми зосередимося на мінімізації таких незручностей», – додав він.

Як повідомлялося, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що не виключає можливості надання зброї Україні. Таку заяву політик зробив на фоні того, що Північна Корея розгорнула свої війська в Росії.

Президент заявив, що в країні існує політика, згідно з якою вони не надають зброї тим країнам, які перебувають у війні. Проте через активізацію КНДР ситуація може змінитися на підтримку України. Якщо Південна Корея ухвалить рішення про постачання зброї Україні, то спочатку нададуть оборонну зброю. Юн Сок Йоль зазначив, що його офіс уважно стежитиме за ситуацією, пов'язаною з діяльністю північнокорейських солдатів, і у разі надання допомоги акцент зроблять на оборонних озброєннях.

До слова, південнокорейський уряд відповів відмовою Україні на прохання продати озброєння. Це пов’язано нібито з труднощами експорту, оскільки продаж зброї порушить законодавство про зовнішню торгівлю, що обмежує експорт до зон бойових дій.

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Теги: Південна Корея воєнний стан Північна Корея президент

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