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Південна Корея видала ордери на арешт представників опозиції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Південна Корея видала ордери на арешт представників опозиції
Опозиція звинуватила президент Південної Кореї у тому, що він «безпідставно оголосив воєнний стан в спробі встановити воєнну диктатуру»
колаж: KBS

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що скасує воєнний стан у країні. За його словами, це буде зроблено на засіданні уряду

Південнокорейські силовики отримали ордер на арешт лідерів опозиційних Демократичної партії Лі Чже Мьона та партії «Сила народу» Хан Дон Хуна. Про це повідомляє KBS.

Крім того, ордер на арешт також видано спікера парламенту Південної Кореї Кім Джин По.

Трохи пізніше президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що скасує воєнний стан у країні. За його словами, це буде зроблено на засіданні уряду. Раніше ЗМІ із посиланням на заяву південнокорейського Міноборони повідомляли, що воєнний стан зберігатиметься, поки Юн Сок Йоль не скасує його офіційно.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль сьогодні оголосив надзвичайний воєнний стан проти «антидержавних сил».

«Я оголошую воєнний стан, щоб захистити Республіку Корея від загроз північнокорейських комуністичних сил, негайно викорінити безсовісні пропхеньянські антидержавні сили, які грабують свободу і щастя нашого народу, і захистити вільний конституційний порядок», – заявив Юн в президентській резиденції Йонсан в Сеулі.

Юн Сок Йоль звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавною діяльністю. Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення.

Лідер опозиційної партії «Сила народу» Хан Дон Хун назвав введення воєнного стану «неправильним». За звинуваченнями опозиції, президент Юн «безпідставно оголосив воєнний стан в спробі встановити воєнну диктатуру».

«Танки, бронетранспортери, солдати з пістолетами і ножами правитимуть країною. Економіка Республіки Корея завалиться безповоротно. Мої співгромадяни, будь ласка, приходьте в Національні збори», – заявив лідер опозиційної Демократичної партії Лі Чже Мьон.

Згодом парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану. Однак військові заявляють, що воєнний стан залишатиметься чинним, доки президент не скасує його самостійно. Міноборони Кореї наказало армії бути готовою до надзвичайних ситуацій та наказало військовослужбовцям запасу вийти на службу. Водночас люди вимагають скасування воєнного стану та імпічменту президента.

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Теги: Південна Корея арешт опозиція

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