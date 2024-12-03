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Близько 314 українських дітей передано до російських сімей – звіт Єльського університету

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Близько 314 українських дітей передано до російських сімей – звіт Єльського університету
У документі зазначено, що дітей вивезли щонайменше до 21 регіону Росії
фото з відкритих джерел

Літаки та кошти Володимира Путіна були використані в програмі вивезення дітей з окупованих українських територій

З початку повномасштабної війни окупанти примусово передали до російських сімей щонайменше 314 українських дітей: 67 із них оформили громадянство РФ. Про це йдеться у звіті Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету «Російська систематична програма примусового усиновлення та опіки українських дітей», повідомляє Zmina.

Дослідники встановили, що ворог з лютого 2022 року передав у російські сімʼї щонайменше 314 дітей із України в межах політики примусового передання під опіку та на всиновлення. 148 дітей потрапили в російські бази усиновлення, коли 42-ох вже передали під опіку чи для усиновлення. Водночас 67 дітям із загальної кількості навʼязали громадянство РФ.

У документі зазначено, що дітей вивезли щонайменше до 21 регіону Росії.

Також автори дослідження підкреслюють, що статистика про 314 дітей не фінальна, оскільки не було можливості повністю розглянути всі профілі дітей у базах для всиновлення та дослідити всі потенційні випадки.  

«Ніякі гуманітарні міркування не виправдовують переміщення українських дітей на територію РФ, нав’язування їм російського громадянства, внесення дітей до державних баз для всиновлення та передання цих дітей у російські сім’ї – під опіку та на всиновлення. Той факт, що ніякої інформації про українське походження цих дітей немає, а «тимчасова опіка» перетікає в усиновлення, лише додатково свідчить про злочинні наміри та намагання приховати злочин. Не менш важливим є наголос на відповідальних особах та органах і їхній безпосередній ролі у втіленні політики», – наголосила правова аналітикиня Центру прав людини Zmina Онисія Синюк.

Також Reuters повідомив, що літаки та кошти Володимира Путіна були використані в програмі вивезення дітей з окупованих українських територій, позбавлення їх української ідентичності та передачі в російські сім'ї. 

Нагадаємо, РФ депортувала 20 тисяч українських дітей, а повернути на батьківщину наразі вдалося менше тисячі. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Times of India.

Лідер України зазначив, що до коаліції, яка займається поверненням депортованих у Росію українських дітей, увійшли вже 40 держав, однак важливо, щоб до цього переліку доєдналися також і великі країни. 

Раніше керівник делегації Естонії в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Кадрі Талі закликала асамблею скласти конкретний план дій щодо порятунку вивезених з України до Росії дітей. «За деякими оцінками, понад 700 тис. українських дітей для «порятунку» було перевезено до Росії. Насправді йдеться про навмисну ​​діяльність, метою якої є вкрасти майбутнє та ідентичність одного народу», – зазначила Талі.

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Теги: окупанти статистика Володимир Зеленський президент злочин опіка громадянство ворог

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