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Поліція розпочала розслідування проти президента Південної Кореї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Поліція розпочала розслідування проти президента Південної Кореї
Раніше Юн Сок Йоль оголосив надзвичайний воєнний стан проти «антидержавних сил»
фото з відкритих джерел

Справу проти президента Південної Кореї було відкрито після отримання двох звернень

Поліція Південної Кореї розпочала розслідування щодо президента країни Юн Сок Йоля за підозрою у державній зраді через оголошення воєнного стану. Про це повідомляє Yonhap.

Справу було відкрито після отримання двох звернень: одне подала опозиційна Партія відновлення Кореї, а друге – група з 59 активістів. У скаргах згадуються не лише президент, а й колишній міністр оборони Кім Йон Хьон, начальник штабу армії Пак Ан Су та міністр внутрішніх справ Лі Сан Мін. Автори звернень звинувачують їх у державній зраді через оголошення воєнного стану 3 грудня.

Скарги зі звинуваченнями президента в державній зраді надійшли також до прокуратури та Управління з розслідування корупції для високопосадовців. Правоохоронці мають провести власні розслідування або передати справу поліції.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив надзвичайний воєнний стан проти «антидержавних сил». Президент Юн Сок Йоль звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавною діяльністю. Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення.

Згодом парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію з вимогою скасувати воєнний стан. За рішення припинити воєнний стан проголосували 190 депутатів зі 190 присутніх. Згідно з конституцією країни, президент має скасувати указ після голосування. Пізніше Кабінет міністрів Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану.

Раніше стало відомо, що південнокорейська опозиція готується звинуватити президента у держзраді.

До слова, «Главком» розбирався, що відбувається у Південній Кореї та чому сумка Dior спровокувала воєнний стан. 

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Теги: Південна Корея поліція президент державна зрада воєнний стан

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