Поліція Південної Кореї проводить розслідування щодо президента

Поліція взялась за розслідування дій президента Південної Кореї

Поліція Південної Кореї розпочала розслідування щодо президента країни Юн Сок Йоля у зв'язку із введенням воєнного стану в країні. Про це повідомило Agence France-Presse з посиланням на представника правоохоронних органів.

«Справа щодо глави держави ведеться», – сказав він.

Нагадаємо, ввечері 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану. Він звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавній діяльності. Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення.

У зв'язку з його введенням всім військовим частинам у Південній Кореї, яка технічно, як і раніше, перебуває у стані війни з Північчю, що володіє ядерною зброєю, було наказано посилити свою готовність до надзвичайних ситуацій.

Крім цього, військові заблокували вхід до парламенту Республіки Корея, не даючи депутатам проголосувати за скасування воєнного стану. Пізніше депутатам таки вдалося проголосувати за скасування військового стану.

Наразі відповідно до законодавства країни президенту Юн Сок Йолю загрожує імпічмент. Опозиційна Демократична партія Південної Кореї планує звинуватити президента у держзраді. Шість опозиційних партій Республіки Корея подали пропозицію про імпічмент президента Юн Сок Йоля. Голосування про дострокове припинення повноважень південнокорейського президента має відбутися у Національних зборах 6-7 грудня.

До слова, парламент Південної Кореї офіційно вніс пропозицію про імпічмент президента Юн Сок Йоля через невдалу спробу ввести воєнний стан, але його партія пообіцяла виступити проти цього кроку.Законодавці можуть проголосувати за законопроєкт вже у п’ятницю.