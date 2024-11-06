Угруповання ХАМАС висунуло вимогу до США на тлі перемоги Трампа

ХАМАС: нова адміністрація США має припинити підтримку Ізраїлю

Нова адміністрація Сполучених Штатів має припинити підтримку Ізраїлю, йдеться у заяві в Telegram-каналі палестинського угруповання ХАМАС. Ця вимога була зроблена на тлі повідомлень про перемогу республіканця Дональда Трампа на виборах. Новий американський президент, за словами представників руху, повинен розуміти, що «палестинці продовжать опір окупації».

«Ми вимагаємо покласти край сліпій підтримці Ізраїлю у військовій та політичній сферах, а також закликаємо нову адміністрацію США визнати законні права палестинського народу», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бойовики ХАМАС не погодилися на короткострокове припинення вогню у Секторі Газа та звільнення чотирьох заручників. Така пропозиція для палестинської організації та Ізраїлю раніше була озвучена Єгиптом.

До слова, армія Ізраїлю заявила про ліквідацію останнього члена політбюро угрупування ХАМАС Ізз ад-Діна Кассаба. Про це йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.