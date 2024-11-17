Макрон заявив, що Путін хоче посилити бойові дії в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путін не хоче миру в Україні
Російський президент Володимир Путін не зацікавлений у мирі та не готовий до переговорів щодо його досягнення. Натомість він має намір загострити бойові дії. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у коментарі для BFMTV.
«На мою думку, очевидно, що наміри президента Путіна полягають у посиленні бойових дій, як це спостерігається протягом останніх тижнів», – зазначив він.
Президент Франції наголосив: обов’язок кожного – спонукати Росію до припинення бойових дій і розпочати мирні переговори на умовах, які «поважають міжнародне право».
«Попри його заяви, він не хоче миру і не готовий до переговорів», – додав Макрон.
Водночас президент Франції не виключає можливості переговорів із російським диктатором, але лише за умови, що «контекст буде відповідним».
«Ми повинні виконати наш обов’язок перед українським народом», – підсумував він.
До слова, європейські країни можуть опинитися втягнутими в торговельні війни як з США, так і з Китаєм одночасно через економічну політику Дональда Трампа. Таку думку висловив президент Франції Еммануель Макрон під час засідання комісії з європейської конкурентоспроможності.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Франції Емманюель Макрон поговорив телефоном з Дональдом Трампом на тлі його перемоги на виборах президента США.
Також зауважимо, що президент Франції Макрон заявив, що після завершення війни в Україні є необхідність переосмислити відносини з Російською Федерацією та знайти новий підхід до організації європейського порядку.
До слова, Макрон виступив за припинення постачання Ізраїлю зброї для війни в Секторі Гази.
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