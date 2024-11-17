Макрон заявив, що Путін хоче посилити бойові дії в Україні

Макрон не вірить, що Путін хоче миру в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путін не хоче миру в Україні

Російський президент Володимир Путін не зацікавлений у мирі та не готовий до переговорів щодо його досягнення. Натомість він має намір загострити бойові дії. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у коментарі для BFMTV.

«На мою думку, очевидно, що наміри президента Путіна полягають у посиленні бойових дій, як це спостерігається протягом останніх тижнів», – зазначив він.

Президент Франції наголосив: обов’язок кожного – спонукати Росію до припинення бойових дій і розпочати мирні переговори на умовах, які «поважають міжнародне право».

«Попри його заяви, він не хоче миру і не готовий до переговорів», – додав Макрон.

Водночас президент Франції не виключає можливості переговорів із російським диктатором, але лише за умови, що «контекст буде відповідним».

«Ми повинні виконати наш обов’язок перед українським народом», – підсумував він.

До слова, європейські країни можуть опинитися втягнутими в торговельні війни як з США, так і з Китаєм одночасно через економічну політику Дональда Трампа. Таку думку висловив президент Франції Еммануель Макрон під час засідання комісії з європейської конкурентоспроможності.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Франції Емманюель Макрон поговорив телефоном з Дональдом Трампом на тлі його перемоги на виборах президента США.

Також зауважимо, що президент Франції Макрон заявив, що після завершення війни в Україні є необхідність переосмислити відносини з Російською Федерацією та знайти новий підхід до організації європейського порядку.

До слова, Макрон виступив за припинення постачання Ізраїлю зброї для війни в Секторі Гази.