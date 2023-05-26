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США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні
США оголосить про збільшення військової допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Очікується, що пакет міститиме більше керованих реактивних снарядів залпового вогню та боєприпасів 

США оголосять про новий транш військової допомоги Україні на $300 млн – він переважно складатиметься з боєприпасів. Про це пише Reuters з посиланням на два офіційних джерела.

Сполучені Штати планують оголосити про надання Україні військової допомоги на суму до 300 мільйонів доларів. Пакет, в основному, складатиметься з боєприпасів.

Пакет може бути оголошений вже в п'ятницю, 26 травня, але, можливо, після святкових вихідних у США, пов'язаних з Днем пам'яті (29 травня, - ред.), йдеться у матеріалі.

Раніше повідомлялося, що уряд Литви анонсував новий пакет військової допомоги для ЗСУ.

До слова, головний суперник Трампа розповів про плани врегулювання війни в Україні.

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Теги: США допомога ЗСУ боєприпаси

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