Україна отримала перший зенітно-ракетний комплекс SAMP/T від Франції та Італії

SAMP/T – протиракетна система оборони, призначена для захисту поля бою і важливих об'єктів, як-от аеропортів і морських портів, від крилатих ракет, пілотованих і безпілотних літальних апаратів і тактичних балістичних ракет.

Ця система може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 кілометрів на висоті до 25 кілометрів. Також цей ЗРК здатний боротися з балістичними ракетами на відстані до 25 кілометрів.