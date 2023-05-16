Україна отримала перший зенітно-ракетний комплекс SAMP/T від Франції та Італії
Система протиповітряної оборони може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 кілометрів
Україна отримала перший із обіцяних Італією і Фрнацією зенітно-ракетний комплекс дальньої дії SAMP/T . Про це пише La Stampa.
«В Україну прибув французько-італійський зенітно-ракетний комплекс, його обслуговуванням займатимуться 20 місцевих фахівців», –ідеться в повідомленні.
SAMP/T – протиракетна система оборони, призначена для захисту поля бою і важливих об'єктів, як-от аеропортів і морських портів, від крилатих ракет, пілотованих і безпілотних літальних апаратів і тактичних балістичних ракет.
Ця система може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 кілометрів на висоті до 25 кілометрів. Також цей ЗРК здатний боротися з балістичними ракетами на відстані до 25 кілометрів.
Раніше повідомлялося, що Україна може отримати від Франції сучасні зенітно-ракетні комплекси Mamba вже цієї весни.
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