Південна Корея наважилася надати військову допомогу Україні – WSJ

«Прорив» стався після того, як президент Південної Кореї зустрівся минулого місяця з Джо Байденом

Південна Корея направила в Україну сотні тисяч артилерійських снарядів через Сполучені Штати після тривалого спротиву Сеулу постачанню зброї. Про це повідомляє Wall Street Journal.

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Зазначається, що Сеул досяг «конфіденційної домовленості» з Вашингтоном про передачу снарядів до Сполучених Штатів для доставки в Україну після того, як Вашингтон минулого року попросив свого азіатського союзника про артилерійську підтримку.

У публікації WSJ йдеться, що офіційні особи Сеула «похолоднішали» після повідомлень ЗМІ про дискусії наприкінці минулого року, але «прорив» стався після того, як президент Південної Кореї Юн Сок Йоль відвідав Вашингтон минулого місяця для зустрічі з президентом Джо Байденом.

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Відповідаючи на запитання щодо можливості постачання боєприпасів на Україну, радник Південної Кореї з національної безпеки Чо Те Ен заявив парламенту, що офіційні особи ухвалять рішення після спостереження за розвитком подій. Чо сказав, що не планує відправляти снаряди ні безпосередньо, ні через Польщу, але не уточнив про співпрацю зі США.

«Були різні обговорення та прохання, і наш уряд вживе відповідних заходів при всебічному розгляді військової та гуманітарної ситуації в Україні», – сказав представник міністерства оборони Південної Кореї Чон Ха-К’ю на брифінгу.

Нагадаємо, що союзник США та великий виробник артилерійських боєприпасів, Південна Корея виключала можливість відправки летальної допомоги Україні, незважаючи на зростаючий тиск з боку Вашингтона та Європи з метою поставок зброї.