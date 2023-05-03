Ще одна міжнародна федерація допустила росіян до змагань

Міжнародий союз велосипедистів допустив росіян до турнірів, але тільки у нейтральному статусі

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) допустив російських спортсменів до турнірів у нейтральному статусі. Про це йдеться на сайті організації.

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В UCI заявили, що росіяни та білоруси зможуть взяти участь у Кубку світу, Кубку націй та чемпіонаті світу як індивідуальні спортсмени без наявності будь-яких асоціацій з Росією чи Білорусією, їхньою національною федерацією чи національним олімпійським комітетом. У Міжнародному союзі велосипедистів підкреслили право всіх спортсменів, незалежно від їх національності, на поводження без дискримінації,

«Керівний комітет Міжнародного союзу велосипедистів (UCI) на засіданні, яке проходило з 2 по 4 травня в Кальярі, Сардинія (Італія), прийняв низку рішень щодо санкцій проти Росії та Білорусі після вторгнення Росії в Україну. UCI затверджує рекомендації МОК від 28 березня 2023 року щодо участі спортсменів з російськими та білоруськими паспортами в міжнародних змаганнях, а також адаптує свої директиви щодо їх участі в змаганнях за міжнародним календарем UCI», – зазначено на сайті союзу.

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Разом із тим, представники UCI підтвердити свою відданість політичному нейтралітету, але рішуче засуджили агресію проти України з боку російського уряду, підтриманого білоруським урядом, і ще раз закликати до швидкого вирішення конфлікту відповідно до положень міжнародного права.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відреагував на рішення уряду України заборонити спортсменам виступати у відборі Олімпіади-2024 на турнірах, де будуть допущені росіяни та білоруси.

«У разі реалізації таке рішення лише нашкодить українській спільноті спортсменів і ніяк не вплине на війну, яку світ хоче зупинити і яку МОК так різко засуджує. Уряди не повинні вирішувати, які спортсмени можуть брати участь у міжнародних змаганнях.

Через те, що в цьому світі, на жаль, надто багато воєн, збройних конфліктів та криз, майже на всіх Олімпіадах ми бачили, як спортсмени змагаються один з одним, попри те, що їхні країни перебувають у стані війни чи конфлікту», – цитує МОК U.S. News. Нагадаємо, МОК дозволив повертати до міжнародного спорту атлетів з РФ та Білорусі в нейтральному статусі і за умови, що вони не є військовослужбовцями і не були помічені у підтримці війни в Україні. При цьому в командних видах спорту заборона залишилася в силі.

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