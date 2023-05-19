Лідери «Групи семи» зробили заяву стосовно підтримки України на 2024 рік

Володимир Зеленський візьме участь у віртуальній зустрічі «Великої сімки»

Сьогодні, 19 травня, лідери «Великої сімки» (G7) заявили, що гарантуватимуть Україні необхідну підтримку цьогоріч і на початок 2024 року. Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

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«Під час нашої зустрічі сьогодні в Хіросімі ми, лідери G7, підтвердили наші зобов’язання стояти разом проти незаконної, невиправданої та неспровокованої російської агресивної війни проти України. Ми рішуче засуджуємо російське показове порушення Хартії Об’єднаних Націй та наслідки російської війни для усього світу. 15 місяців російської агресії мали ціну у тисячі життів, завдали жахливих страждань народу України та підірвали доступ до продуктів та енергії для багатьох найбільш вразливих людей по всьому світу», – заявили учасники саміту «Групи семи».

За словами учасників зустрічі, вони зобов’язуються надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну допомогу для України так довго, як це буде необхідним.

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«Наша підтримка для України є непохитною. Ми не відчуватимемо втоми у наших зобов’язаннях зменшити наслідки російських протиправних дій для решти світу», – зазначили лідери G7.

Міністерство закордонних справ Японії 18 травня повідомило, що Володимир Зеленський візьме участь у віртуальній зустрічі G7, у неділю, на запрошення прем’єр-міністра Фуміо Кісіди.

Нагадаємо, що члени G7 – Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США є одними з тих, хто найбільше підтримує Україну під час війни.