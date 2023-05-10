В Італії за вбивство затримали ведмедя. Зоозахисники переконані: тварина не винна

26-річний чоловік був на пробіжці біля лісу, коли на нього напав та розтерзав ведмідь

В Італії затримали 17-річну ведмедицю, яку звинувачують у нападі та вбивстві бігуна — це перша така смерть у сучасній Італії. Влада хоче вбити тварину, але думки у суспільстві розділилися. Зоозахисники кажуть, що у вбивстві людини винен інший ведмідь. Про це пишуть The Insider та Ansa.

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Напад стався у квітні поблизу міста Кальдес в італійській провінції Тренто. 26-річний Андреа Папі був на пробіжці біля лісу, коли на нього напав та розтерзав ведмідь. Він став першою людиною у сучасній Італії, яка загинула в результаті нападу ведмедя.

Влада Тренто повідомила, що затримала ведмедя-нападника, спіймавши вночі та доставивши ​​у вольєр у парку дикої природи в Кастелларі. Нападником назвали JJ4 – 17-річну самку бурого ведмедя. Ці тварини є охоронюваним видом в Італії, і їх популяція зросла в останні роки після того, як вони були повторно інтродуковані в регіон два десятиліття тому.

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Батьків JJ4 привезли до північної Італії зі Словенії. Як зазначається, ведмедиця вже атакувала і поранила батька та сина у 2020 році, коли вони йшли на гору Пеллер.

Ведмедиця була зі своїми трьома дитинчатами, коли її спіймали. Офіційні особи розповіли, що вона останніми днями демонструвала ознаки агресії, знищивши камери, встановлені для спостереження за її рухами. А глава провінції Мауріціо Фугатті, заявив, що тварину хотіли пристрілити на місці, але рішення відклали на час суду.

Наказ вбити JJ4 та ще одного ведмедя, якого вважають небезпечним, розділив громадську думку в Італії та викликав обурення серед груп зоозахисників. Згодом влада Тренто видала ще один наказ знищити ведмедицю, але суд і його призупинив.

Мікела Вітторія Брамбілла, президентка Італійської ліги захисту тварин і навколишнього середовища (Leidaa), заявила, що ведмедиця вже замкнена і нікому не може нашкодити, а розповіді влади про «ведмедів-вбивць» завдають серйозної шкоди туризму.

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Міністр навколишнього середовища Джильберто Пікетто-Фратін сподівається, що JJ4 можна буде перемістити в безпечне місце, а не вбивати, і попросив залучити зоозахисників до розробки плану управління популяцією ведмедів у Тренто.

Тим часом зоозахисна група LEAL заявила, що судово-ветеринарна експертиза вказує на невинуватість JJ4: рани на тілі загиблого характерні для іклів дорослого самця ведмедя. Так, в організації заявляють, що ведмедицю треба відпустити, а очільник провінції Фугатті має подати у відставку.

Франка Гірардіні, мати загиблого Андреа Папі, заявила, що не підтримує відстріл ведмедя: «Вбивство ведмедя не поверне мені Андреа».

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті нацпарк звинуватив прикордонників у вбивстві ведмедиці. Природоохоронці переконані, що тварина загинула у результаті незаконного полювання.