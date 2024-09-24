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Більше 300 загиблих: Ізраїль завдав нових авіаударів по Лівану

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Більше 300 загиблих: Ізраїль завдав нових авіаударів по Лівану
Ізраїль атакує Ліван авіацією
фото з відкритих джерел

Ізраїльська авіація продовжує завдавати ударів по військових об’єктах Хезболли

Ізраїль завдав понад 1300 авіаційних ударів по півдні Лівану, де концентруються військові сили Хезболли. У Міністерстві охорони здоров’я країни кажуть про 356 загиблих в результаті ударів, ще 1240 осіб отримали поранення. Про це повідомляє видання АР.

Контр-адмірал Даніель Хагарі, який є військовим представником Ізраїлю, повідомив, що його армія завдала ударів, після яких було знищено ворожі ракети великої та малої дальності, а також ударні безпілотники. Також він підкреслив, що значна частина озброєння була захована в житлових кварталах.

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що кількість жертв ізраїльських ударів у Лівані в понеділок зросла до 356, серед них 24 дитини та 42 жінки. Понад 1240 людей отримали поранення.

Відповідаючи на запитання журналістів контр-адмірал Хагарі заявив, що Ізраїль готовий до наземного вторгнення до Лівану, якщо це буде необхідно.

«Ми не шукаємо війни. Ми прагнемо усунути загрози. Ми зробимо все необхідне для досягнення цієї місії. Ми сподіваємося зробити це якнайшвидше», – сказав він.

Хагарі звинуватив Хезболлу у використанні цивільних осіб як «живого щита», ховаючи зброю в ліванських селах, і продемонстрував відеозаписи, на яких, за його словами, були вторинні вибухи, нібито спричинені зброєю «Хезболли», схованою в будинках. Хагарі припустив, що деякі зі смертей у сталися внаслідок вторинних вибухів.

Нагадаємо, стало відомо, що Ізраїль планує вторгнення до Лівану, яке включатиме створення буферної зони на кілька кілометрів від кордону.

Нагадаємо, Ізраїль заперечив свою причетність до вибухів пейджерів та рацій у Лівані. Про це заявив президент країни Іцхак Герцоґ. На питання щодо відповідальності Ізраїлю за атаки цього тижня в Лівані він відповів, що «категорично відкидає будь-який зв'язок з тією чи іншою операцією». Водночас президент не надав жодних доказів цього.

А от телеканал ABC із посиланням на джерела повідомив, що  Ізраїль протягом 15 років планував та здійснював операцію з підриву пейджерів у Лівані. Для цього використовувалися підставні компанії, деякі співробітники яких навіть не знали про справжню мету своєї роботи. Про це 

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Теги: Ізраїль авіація армія військові Ліван війна

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