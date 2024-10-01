Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран атакував ракетами Ізраїль (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Іран атакував ракетами Ізраїль (відео)
Напередодні США попереджали Ізраїль про атаку Ірану
фото: скріншот з відео

Ізраїль заявив, що система протиповітряної оборони країни повністю готова та перехоплює іранські ракети

Увечері 1 жовтня Іран запустив зі своєї території понад 400 ракет в бік Ізраїлю. Про це повідомляє Israel Defense Forces та Jpost.

«Закликаємо населення дотримуватися вказівок командування тилу. Почувши сирену, ви повинні увійти в захищене місце і залишатися там до подальших вказівок», – заявили в ЦАХАЛі.

Також Ізраїль заявив, що система протиповітряної оборони повністю готова, виявляє та перехоплює загрози там, де це необхідно. Однак у Тель-Авіві пролунали вибуху.

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося, що Іран готовий здійснити атаку на Ізраїль найближчими годинами. Однак Ізраїль був поінформований про підготовку до атаки урядом США.

До слова, в ніч проти 1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані, зосереджуючись на південних районах, де розташовані військові об'єкти «Хезболли».

Напередодні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила закритою військовою зоною район навколо трьох населених пунктів на кордоні з Ліваном.

Раніше повідомлялося, що у результаті широкомасштабних ізраїльських авіаударів по «Хезболлі» на півдні Лівану загинуло близько 300 осіб і понад 1000 отримали поранення

Читайте також:

Теги: Ізраїль Іран війна ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський задоволений візитом до Сполучених Штатів Америки
Візит Зеленського до США: головні підсумки
28 вересня, 14:51
Іранські ракети Fath-360 можуть вплинути на фронтову ситуацію
Що варто знати про іранські балістичні ракети 
9 вересня, 12:35
На третьому році великої війни Росія почала атакувати підземні газові сховища – шоста хвиля атак сталася наприкінці серпня
Заморозити Україну. На третьому році війни Росія почала робити те, чого досі собі не дозволяла Енергетика
14 вересня, 07:00
Україна має намір озброїти свої літаки бомбами власного виробництва
Україна винайшла власну високоточну бомбу: як це вплине на перебіг війни
8 вересня, 12:59
Рубен Брекельманс вважає, що країни Заходу мають зробити більше, але водночас не можна сильно завищувати свої очікування
Міністр оборони Нідерландів сумнівається, що війна в Україні завершиться у наступному році
17 вересня, 05:33
Військовий-музикант воював у складі буковинського підрозділу «Альбін», який входить до 12-ї бригади спеціального призначення «Азов»
Відомий чернівецький музикант та громадський діяч. Згадаймо Пилипа Стахова
21 вересня, 09:00
У поточному році Росія планує збільшити в рази випуск різних типів безпілотників
Росія збирається збільшити в 10 разів виробництво дронів
19 вересня, 18:17
Іран влаштував військовий парад по всій країні
Іран представив нові ракети і «шахеди» на військовому параді (фото, відео)
21 вересня, 09:08
ФСБ та регулярні війська РФ не можуть налагодити співпрацю
ФСБ не має досвіду координації регулярних військ РФ у Курській області – ISW
27 вересня, 05:57

Політика

Іран атакував ракетами Ізраїль (відео)
Іран атакував ракетами Ізраїль (відео)
Президентка Грузії заявила, що правляча партія країни є «довіреною особою Росії»
Президентка Грузії заявила, що правляча партія країни є «довіреною особою Росії»
Росія планує мобілізувати 40% підсудних для участі у війні проти України
Росія планує мобілізувати 40% підсудних для участі у війні проти України
Іран планує ракетний удар по Ізраїлю: названо дату
Іран планує ракетний удар по Ізраїлю: названо дату
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо російської пропаганди в Європі з поправками від України
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо російської пропаганди в Європі з поправками від України
Найстаріший з президентів США відзначив сторіччя
Найстаріший з президентів США відзначив сторіччя

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
57K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
36K
День захисників та захисниць України 2024: історія свята, привітання та листівки
32K
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2024
26K
Покрова Пресвятої Богородиці: історія і традиції свята, прикмети та заборони

Новини

Лагідний діалог. Як суддя випитував у Коломойського, яка застава його влаштує
Сьогодні, 14:50
Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та суттєве похолодання: прогноз погоди на 1 жовтня
Сьогодні, 06:00
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У столиці та містах України через загрозу балістики оголошували тривогу
Вчора, 22:46
У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Вчора, 09:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua