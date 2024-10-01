Іран атакував ракетами Ізраїль (відео)

Ізраїль заявив, що система протиповітряної оборони країни повністю готова та перехоплює іранські ракети

Увечері 1 жовтня Іран запустив зі своєї території понад 400 ракет в бік Ізраїлю. Про це повідомляє Israel Defense Forces та Jpost.

«Закликаємо населення дотримуватися вказівок командування тилу. Почувши сирену, ви повинні увійти в захищене місце і залишатися там до подальших вказівок», – заявили в ЦАХАЛі.

Також Ізраїль заявив, що система протиповітряної оборони повністю готова, виявляє та перехоплює загрози там, де це необхідно. Однак у Тель-Авіві пролунали вибуху.

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося, що Іран готовий здійснити атаку на Ізраїль найближчими годинами. Однак Ізраїль був поінформований про підготовку до атаки урядом США.

До слова, в ніч проти 1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані, зосереджуючись на південних районах, де розташовані військові об'єкти «Хезболли».

Напередодні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила закритою військовою зоною район навколо трьох населених пунктів на кордоні з Ліваном.

Раніше повідомлялося, що у результаті широкомасштабних ізраїльських авіаударів по «Хезболлі» на півдні Лівану загинуло близько 300 осіб і понад 1000 отримали поранення.