Іран здійснив наймасштабнішу ракетну атаку на Ізраїль – Пентагон

Есмінці ВМС США випустили близько дюжини перехоплювачів по іранських ракетах

Вчора Іран запустив удвічі більше балістичних ракет по Ізраїлю, ніж під час квітневої атаки. США випустили близько дюжини перехоплювачів для нейтралізації загрози. Про це заявив речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер, з посиланням на CNN і Sky News.

«Це приблизно вдвічі більше, ніж кількість балістичних ракет, які вони запустили востаннє. Отже, безумовно, як і минулого разу, їх наміром є руйнація», – сказав Райдер.

Райдер також повідомив, що міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок вдруге переговорив із міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом.

«Він підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів захисту Ізраїлю і підкреслив, що США, як і раніше, займають міцну позицію по всьому регіону Близького Сходу, щоб захистити американські сили та Ізраїль від загроз з боку Ірану та терористичних організацій, що підтримуються Іраном», – сказав Райдер.

Наразі у східній частині Середземного моря діють три есмінці з керованими ракетами: USS Arleigh Burke, USS Cole та USS Bulkeley. За словами Райдера, в операції брали участь есмінці USS Bulkeley та USS Cole.

Нагадаємо, Іран запустив по Ізраїлю 200 балістичних ракет – Блінкен.