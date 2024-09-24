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Іран відхилив прохання «Хезболли» про напад на Ізраїль – Axios

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Іран відхилив прохання «Хезболли» про напад на Ізраїль – Axios
«Хезболла» попросила іранців здійснити напад на Ізраїль у відповідь на вбивство колишнього лідера ХАМАСу
фото з відкритих джерел

За даними ЗМІ, іранці висловили застереження щодо «приєднання до боротьби проти Ізраїлю зараз і не дали позитивної відповіді»

«Хезболла» попросила Іран атакувати Ізраїль, коли ЦАХАЛ посилить свої удари по ліванському угрупованню, однак поки що Тегеран утримується. Про це повідомляє Axios з посиланням на двох ізраїльських чиновників і одного західного дипломата.

Ізраїльські чиновники стверджують, що іранці сказали «Хезболлі», що «час не найкращий», оскільки президент Ірану Масуд Пезешкян зараз перебуває в Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї ООН.

Згідно з повідомленням, «Хезболла» попросила іранців здійснити напад у відповідь на вбивство лідера Хамасу Ісмаїла Ханії в Тегерані два місяці тому. Іран пообіцяв відповісти.

Джерела повідомляють, що «іранці висловили застереження щодо приєднання до боротьби проти Ізраїлю зараз і не дали позитивної відповіді».

Нагадаємо, з території Лівану по північному Ізраїлю було випущено понад 270 ракет. За даними ЦАХАЛу, за останні кілька годин було випущено кілька ракет, в тому числі 35 по Нижній Галілеї, 15 по району Хайфської затоки, 10 по долині Єзреель, п'ять по Голанських висотах, 40 по району Цфата, 30 по Західній Галілеї і ще 30 по району Цфата.

Вночі «Хезболла» випустила близько 20 ракет по долині річки Джезріл кількома ракетами. Рано вранці вона випустила дві ракети по Нахарії. А впродовж ранку випустила ще 85 по кількох районах на півночі Ізраїлю. Відразу після 13:00 ще п'ять ракет були випущені в бік Хайфи.

Багато ракет були перехоплені або впали на відкритій місцевості. Однак було кілька випадків падіння, які завдали шкоди будинкам і майну, і щонайменше двоє людей отримали легкі осколкові поранення.

Як повідомлялося, Ізраїль завдав понад 1300 авіаційних ударів по півдні Лівану, де концентруються військові сили «Хезболли». Міністерство охорони здоров’я країни повідомляє про 356 загиблих в результаті ударів, ще 1240 осіб отримали поранення.

До слова, Ізраїль планує вторгнення до Лівану, яке включатиме створення буферної зони на кілька кілометрів від кордону. ЦАХАЛ оголосив про розгортання другої дивізії. Бойові частини тренувалися протягом 21 вересня на базах на півночі, але ще не почали збиратися у районах зосередження біля кордону.

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Теги: ХАМАС Ізраїль Ліван Іран обстріл

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