Посольство США закликало своїх громадян негайно залишити Ліван

Посольство США в Лівані звернулося до громадян американців із закликом негайно залишити країну, скориставшись комерційними рейсами, поки вони доступні

Посольство США в Лівані звернулося до американських громадян із закликом негайно покинути країну через зростання напруженості в регіоні. Дипломатичне відомство рекомендує скористатися комерційними авіарейсами, поки вони залишаються доступними. Про це йдеться в оновленому повідомленні для подорожувальників МЗС США.

Це попередження надійшло через загострення конфлікту між угрупованням Хізбалла і Ізраїлем, а також у зв'язку з нещодавніми вибухами в Лівані, зокрема в столиці, Бейруті.

У зв'язку з цим, Посольство США наполегливо рекомендує громадянам США не гаяти часу та негайно виїхати з Лівану, скориставшись комерційними рейсами, поки вони ще доступні. У разі подальшого погіршення ситуації можливість евакуації може бути втрачена.

Американським громадянам, які все ж таки вирішили залишитися в Лівані, рекомендується бути максимально обережними, уникати людних місць, демонстрацій та завжди бути готовими до необхідності сховатися в укритті. Важливо пам'ятати, що через нестабільну безпекову ситуацію американські дипломати мають обмежені можливості для надання допомоги.

Нагадаємо, Ізраїль завдав удару по «Хезболлі»: знищено тисячі ракетних установок на півдні Лівану.