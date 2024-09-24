Глава Мінфіну розповів, що буде з соцвиплатами у наступному році

Міністр фінансів переконаний, що немає жодних підстав сумніватися в тому, що соціальна сфера у 2025 році буде профінансована

Сергій Марченко: «Жодного разу з початку повномасштабного російського вторгнення уряд не затримував виплати ні пенсій, ні інших соціальних видатків»

У Міністерстві фінансів не прогнозують перебоїв із соціальними виплатами упродовж 2025 року, адже це – один із пріоритетів державного бюджету. Про це під час брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, нині немає жодних підстав сумніватися в тому, що соціальна сфера й наступного року буде профінансована у повному обсязі. Адже це, поряд із видатками на оборону, ключовий бюджетний пріоритет.

«Передбаченого ресурсу достатньо для того, щоб забезпечити потреби усіх соціально вразливих категорій. І це – пріоритетні видатки в бюджеті. Жодного разу з початку повномасштабного російського вторгнення уряд не затримував виплати ні пенсій, ні інших соціальних видатків», – нагадав Марченко.

Він переконаний, що так буде й наступного року.

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2025 рік зменшено видатки на соціальну сферу. Це зумовлено непростою фінансовою ситуацією й обмеженістю фінансового ресурсу, який на надають міжнародні партнери. Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак. Вона зауважила, що майже 100% соціального бюджету в Україні, в тому числі значна частина пенсійних виплат, сьогодні фінансується міжнародними партнерами. І це здебільшого не грантові кошти, а кредитні, тобто фактично Україна це фінансує в борг.

Кабінет Міністрів у проєкті бюджету на 2025 рік пропонує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Це вплине на розмір соціальних виплат. При цьому на телемарафон у бюджеті закладено 1,5 млрд грн.

Як повідомлялося, внутрішніх переселенців, у родині яких сукупний дохід на одну особу перевищує 9444 гривень (4 розміри прожиткового мінімуму) на місяць, будуть позбавляти виплат.