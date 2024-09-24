Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Глава Мінфіну розповів, що буде з соцвиплатами у наступному році

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Глава Мінфіну розповів, що буде з соцвиплатами у наступному році
Міністр фінансів переконаний, що немає жодних підстав сумніватися в тому, що соціальна сфера у 2025 році буде профінансована
фото з відкритих джерел

Сергій Марченко: «Жодного разу з початку повномасштабного російського вторгнення уряд не затримував виплати ні пенсій, ні інших соціальних видатків»

У Міністерстві фінансів не прогнозують перебоїв із соціальними виплатами упродовж 2025 року, адже це – один із пріоритетів державного бюджету. Про це під час брифінгу  заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, нині немає жодних підстав сумніватися в тому, що соціальна сфера й наступного року буде профінансована у повному обсязі. Адже це, поряд із видатками на оборону, ключовий бюджетний пріоритет. 

«Передбаченого ресурсу достатньо для того, щоб забезпечити потреби усіх соціально вразливих категорій. І це – пріоритетні видатки в бюджеті. Жодного разу з початку повномасштабного російського вторгнення уряд не затримував виплати ні пенсій, ні інших соціальних видатків», – нагадав Марченко. 

Він переконаний, що так буде й наступного року. 

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2025 рік зменшено видатки на соціальну сферу. Це зумовлено непростою фінансовою ситуацією й обмеженістю фінансового ресурсу, який на надають міжнародні партнери. Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак. Вона зауважила, що майже 100% соціального бюджету в Україні, в тому числі значна частина пенсійних виплат, сьогодні фінансується міжнародними партнерами. І це здебільшого не грантові кошти, а кредитні, тобто фактично Україна це фінансує в борг.

Кабінет Міністрів у проєкті бюджету на 2025 рік пропонує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Це вплине на розмір соціальних виплат. При цьому на телемарафон у бюджеті закладено 1,5 млрд грн.

Як повідомлялося, внутрішніх переселенців, у родині яких сукупний дохід на одну особу перевищує 9444 гривень (4 розміри прожиткового мінімуму) на місяць, будуть позбавляти виплат.

Читайте також:

Теги: Мінфін міністр соцвиплати Сергій Марченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ексміністра було прооперовано після поранення
Ексурядовець, який долучився до сил Тероборони, отримав поранення (фото)
29 серпня, 08:47
Забруднення води у Сеймі спричинило мор риби
Отруєна вода з Сейму наближається до Чернігова: влада попередила про небезпеку
1 вересня, 14:32
Шмигаль побажав новим міністрам «наснаги та успіхів у роботі задля нашої перемоги та сильної і квітучої України»
Призначення нових членів Уряду та ракетні системи для ЗСУ. Головне за 5 вересня
5 вересня, 21:00
Португалія активно лобіює вступ України до Європейського союзу
Португалія закликає Європейський Союз готуватися до вступу України
8 вересня, 01:00
Подробиць про зміст, терміни і способи доставки допомоги не розкривають із міркувань безпеки 
Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги для України на €118 млн
13 вересня, 13:51
Андрій Сибіга на конференції Ялтинської європейської стратегії
Скільки українців мобілізаційного віку живуть у Польщі: глава МЗС озвучив цифру
15 вересня, 15:25
Польща отримала від України пропозицію прийняти 100 рятувальників для допомоги у боротьбі із повінню
Україна запропонувала Польщі допомогти в подоланні наслідків повені: реакція Туска
15 вересня, 23:35
Усик зустрівся із Сибігою в Польщі після інциденту із затримунням в аеропорту
Сибіга розкрив деталі затримання Усика в аеропорту Кракова
18 вересня, 02:09
Андрій Сибіга оголосив про розширення консульської присутності у Словаччині та Румунії
Україна відкриє нові консульства у двох країнах Європи
21 вересня, 17:58

Особисті фінанси

Глава Мінфіну розповів, що буде з соцвиплатами у наступному році
Глава Мінфіну розповів, що буде з соцвиплатами у наступному році
Уряд спростив процедуру виплат сім'ям загиблих захисників
Уряд спростив процедуру виплат сім'ям загиблих захисників
Ціни на огірки в Україні знизилися
Ціни на огірки в Україні знизилися
Хто має право на виплати у разі смерті на виробництві? Роз'яснення Пенсійного фонду
Хто має право на виплати у разі смерті на виробництві? Роз'яснення Пенсійного фонду
Як отримати пенсію за інвалідністю без трудового стажу? Роз'яснення Мінсоцполітики
Як отримати пенсію за інвалідністю без трудового стажу? Роз'яснення Мінсоцполітики
Мінсоцполітики зменшило соціальні видатки у 2025 році: названо причину
Мінсоцполітики зменшило соціальні видатки у 2025 році: названо причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
48K
Китай закликав країни відмовитися від «закону джунглів»
27K
Вибух ядерної російської ракети «Сармат»: коментар Кремля
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2024
25K
Кабмін готує комплексну пенсійну реформу: деталі
24K
Відключення світла: як діятимуть графіки 24 вересня

Новини

Місія МАГАТЕ на Курській АЕС: Голова ядерного агентства ООН заявив про терміни перебування
Сьогодні, 07:45
Зустріч Зеленського із світовими лідерами та різкі заяви Трампа: головне за ніч
Сьогодні, 07:13
«Ми ближче до миру, ніж ми думаємо», – Зеленський про швидке закінчення війни
Сьогодні, 06:31
Трамп не дуже ввічливо охарактеризував Зеленського під час виступу
Сьогодні, 06:04
20 років легендарному «замаху»: де зараз активіст, який кинув яйцем у Януковича
Сьогодні, 05:41
Кремль не хоче миру, а тільки капітуляції України – Інститут вивчення війни
Сьогодні, 05:22

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua