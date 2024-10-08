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ЦАХАЛ розповів, скільки військових втратив під час наземної операції у Лівані

Степан Гафтко
glavcom.ua
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ЦАХАЛ розповів, скільки військових втратив під час наземної операції у Лівані
ЦАХАЛ офіційно оголосив про втрати в Лівані
фото з відкритих джерел

Армія Ізраїлю проводить наземну операцію на півдні Лівану

На території Лівану у боях із бойовиками «Хезболли» армія Ізраїлю втратила вже 11 військових. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на ізраїльських військових.

Відзначається, що ізраїльські військово-повітряні сили проводять інтенсивні бомбардування цілей «Хезболли» на півдні Лівану.

Протягом 7 жовтня в бойових діях загинули двоє ізраїльських солдатів, що підвищило загальну кількість військових втрат в операції у Лівані до 11 осіб.

Згідно з даними ЦАХАЛ, у понеділок на ізраїльську територію було випущено близько 190 снарядів, в результаті чого щонайменше 12 людей отримали поранення.

За інформацією офіційних представників влади Ізраїлю, наземна операція ізраїльських сил (ЦАХАЛ) на півдні Лівану, спрямована проти угруповання «Хезболла», розпочалася у відповідь на ескалацію конфлікту між Ізраїлем і цим шиїтським військовим формуванням. Операція передбачає не лише авіаудари, але й активні наземні дії, що включають залучення піхоти, бронетехніки та артилерії.

Основними цілями наземної операції є знищення бойових позицій «Хезболли», ліквідація її військових командирів та знищення інфраструктури, що використовується для обстрілів ізраїльської території. ЦАХАЛ також прагне запобігти можливим атакам з боку «Хезболли» у майбутньому.

Під час операції ізраїльські війська активно використовують дрони, розвідку та сучасні технології для моніторингу ситуації на полі бою. Залучені сили проводять розширені патрулювання та обстеження територій, щоб виявити та знищити підземні укриття та арсенали «Хезболли».

Нагадаємо, 1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані, зосереджуючись на південних районах, де розташовані військові об'єкти «Хезболли».

Пізніше винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю завдали розвідувальних ударів по об'єктах терористів, що належать до штаб-квартири розвідки «Хезболли» у Бейруті. 

До слова, під час наземної операції на півдні Лівану ЦАХАЛ заявляє про ліквідацію більш як 400 бойовиків організації «Хезболла».

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Теги: армія укриття бомбардування поранення Ізраїль Ліван

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