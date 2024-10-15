ЄС може покарати Польщу за рекордні військові витрати – міністр фінансів Польщі

ЄС погрожує Польщі фіскальними санкціями за понаднормові витрати на оборону, натомість, голова Мінфіну запевняє, що Єврокоміся має зрозуміти ризики для країни

Брюссель не повинен карати Варшаву за рекордні витрати на оборону, заявив міністр фінансів Польщі Анджей Доманьський в інтерв'ю британській газеті Financial Times.

На думку міністра, Брюссель має проявити солідарність і не загрожувати «несправедливими фіскальними санкціями» проти Польщі за її військові витрати. «ЄС не повинен карати Польщу за рекордні витрати на оборону, які допомагають захистити континент від подальшої російської агресії. Ми витрачаємо більшу частину нашого ВВП на оборону, а також певною мірою витрачаємо її на допомогу іншим членам (ЄС, – «Главком»). Ми заслуговуємо на особливе ставлення – якби не оборона, у нас не було б надмірного дефіциту», – стверджує Доманьський.

Як нагадало видання, уряд Польщі нещодавно ухвалив бюджет на 2025 рік, згідно з яким витрати на оборону збільшуються до безпрецедентних 4,7% ВВП. Цього року Варшава вже витрачає 4,1% ВВП на свою армію, що вдвічі більше, ніж ціль НАТО, і найвищий рівень серед членів альянсу. У липні Європейська комісія розкритикувала Польщу через фіскальний дефіцит у розмірі 5,7% цього року, що перевищує ліміт у 3% ВВП, встановлений правилами блоку.

«Я вважаю, що це досить несправедливо, що ми перебуваємо в цій ситуації. Я вважаю, що слід очікувати більшої міжнародної солідарності», – сказав Доманьський.

Раніше цього тижня уряд Польщі представив план, згідно з яким Варшава скоротить дефіцит до 2,9 % ВВП у 2028 році за умови, що економіка продовжить рости.

У листопаді Єврокомісія опублікує свою оцінку багаторічного плану кожної країни щодо досягнення дефіциту в 3% ВВП. Доманьський сказав, що він «досить оптимістично налаштований» щодо схвалення Брюсселем курсу Варшави на скорочення дефіциту. Відповідно до плану, який вона представила Єврокомісії, Польща зобов’язалася скоротити витрати в середньому на 0,82% ВВП протягом чотирьох років, навіть якщо це дозволить збільшити військові витрати в 2025 році.

Нагадаємо, Польща закупить важку інженерну техніку для облаштування загороджень на кордоні з Білоруссю, Росією та Україною. Загальна сума контрактів перевищить $150 млн. Про це розповів заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик.

Раніше Томчик повідомляв, що будівництво оборонних укріплень «Східний щит» розпочнеться до кінця поточного року. Проєкт передбачає будівництво мережі укріплень, загороджень, бункерів і розвідувальних систем на кордоні з Росією і Білоруссю. Вартість «Східного щита» оцінюють у 10 млрд злотих (понад $2,5 млрд), завершення будівництва заплановано на 2028 рік.