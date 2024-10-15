Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС може покарати Польщу за рекордні військові витрати – міністр фінансів Польщі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЄС може покарати Польщу за рекордні військові витрати – міністр фінансів Польщі
Польща робить рекордні відрахування на армію та оборону країни
фото із відкритих джерел

ЄС погрожує Польщі фіскальними санкціями за понаднормові витрати на оборону, натомість, голова Мінфіну запевняє, що Єврокоміся має зрозуміти ризики для країни 

Брюссель не повинен карати Варшаву за рекордні витрати на оборону, заявив міністр фінансів Польщі Анджей Доманьський в інтерв'ю британській газеті Financial Times.

На думку міністра, Брюссель має проявити солідарність і не загрожувати «несправедливими фіскальними санкціями» проти Польщі за її військові витрати. «ЄС не повинен карати Польщу за рекордні витрати на оборону, які допомагають захистити континент від подальшої російської агресії. Ми витрачаємо більшу частину нашого ВВП на оборону, а також певною мірою витрачаємо її на допомогу іншим членам (ЄС, – «Главком»). Ми заслуговуємо на особливе ставлення – якби не оборона, у нас не було б надмірного дефіциту», – стверджує Доманьський.

Як нагадало видання, уряд Польщі нещодавно ухвалив бюджет на 2025 рік, згідно з яким витрати на оборону збільшуються до безпрецедентних 4,7% ВВП. Цього року Варшава вже витрачає 4,1% ВВП на свою армію, що вдвічі більше, ніж ціль НАТО, і найвищий рівень серед членів альянсу. У липні Європейська комісія розкритикувала Польщу через фіскальний дефіцит у розмірі 5,7% цього року, що перевищує ліміт у 3% ВВП, встановлений правилами блоку.

«Я вважаю, що це досить несправедливо, що ми перебуваємо в цій ситуації. Я вважаю, що слід очікувати більшої міжнародної солідарності», – сказав Доманьський.

Раніше цього тижня уряд Польщі представив план, згідно з яким Варшава скоротить дефіцит до 2,9 % ВВП у 2028 році за умови, що економіка продовжить рости.

У листопаді Єврокомісія опублікує свою оцінку багаторічного плану кожної країни щодо досягнення дефіциту в 3% ВВП. Доманьський сказав, що він «досить оптимістично налаштований» щодо схвалення Брюсселем курсу Варшави на скорочення дефіциту. Відповідно до плану, який вона представила Єврокомісії, Польща зобов’язалася скоротити витрати в середньому на 0,82% ВВП протягом чотирьох років, навіть якщо це дозволить збільшити військові витрати в 2025 році.

Нагадаємо, Польща закупить важку інженерну техніку для облаштування загороджень на кордоні з Білоруссю, Росією та Україною. Загальна сума контрактів перевищить $150 млн. Про це розповів заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик.

Раніше Томчик повідомляв, що будівництво оборонних укріплень «Східний щит» розпочнеться до кінця поточного року. Проєкт передбачає будівництво мережі укріплень, загороджень, бункерів і розвідувальних систем на кордоні з Росією і Білоруссю. Вартість «Східного щита» оцінюють у 10 млрд злотих (понад $2,5 млрд), завершення будівництва заплановано на 2028 рік.

Читайте також:

Теги: Варшава Брюссель військові будівництво бюджет Єврокомісія міністр економіка Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовослужбовець заплатить 20 тис. грн за проведення судових експертиз зброї та боєприпасів
Військовий, кавалер «Золотого хреста» сідає в тюрму
19 вересня, 08:06
Боксер акцентував, що його затримання, то непорозуміння
Усик вперше прокоментував своє затримання у Польщі
18 вересня, 01:36
Сікорський заявив, що Польща хоче зберегти двопартійну підтримку США союзу з Європою
Ми підтримуємо Україну, але у нас є свої вимоги – МЗС Польщі
22 вересня, 14:02
Правоохоронці задокументували отримання від одного з підлеглих $1,3 тис. за включення його до списку «тиловиків»
За хабарі залишав військових служити в тилу: на Закарпатті викрито командира батальйону
24 вересня, 15:16
Змінився розмір одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військових
Уряд змінив розмір виплат у разі загибелі або поранення військових
25 вересня, 09:58
Співвідношення втрат не на корист РФ на фронті
Комбат Третьої штурмової бригади повідомив вражаюче співвідношення втрат на фронті
29 вересня, 01:19
Більша частина страт росіянами українських бійців припала на 2024 рік
Скількох українських захисників окупанти стратили на фронті: статистика
4 жовтня, 16:31
Мудрик став автором єдиного голу у матчі
Футбольна збірна України здобула першу перемогу в Лізі націй, обігравши Грузію
12 жовтня, 00:40
Іспанському прем'єр пропонують піти у відставку
Опозиція уряду Іспанії вимагає відставки прем'єр-міністра Санчеса через корупцію
Вчора, 02:24

Політика

Губернатор Білгородщини поскаржився на брак чиновників через війну в Україні
Губернатор Білгородщини поскаржився на брак чиновників через війну в Україні
ЄС може покарати Польщу за рекордні військові витрати – міністр фінансів Польщі
ЄС може покарати Польщу за рекордні військові витрати – міністр фінансів Польщі
Торкнеться українців: ЗМІ розкрили деталі плану ЄС для протидії нелегальній міграції
Торкнеться українців: ЗМІ розкрили деталі плану ЄС для протидії нелегальній міграції
Литва озброюється: «зуби дракона» вже не лише на кордоні, а й аеропорту Вільнюса
Литва озброюється: «зуби дракона» вже не лише на кордоні, а й аеропорту Вільнюса
РФ формує «особливий бурятський батальйон» з громадян Північної Кореї – ЗМІ
РФ формує «особливий бурятський батальйон» з громадян Північної Кореї – ЗМІ
Трамп зізнався, що Путін посвячував його у плани напасти на Україну
Трамп зізнався, що Путін посвячував його у плани напасти на Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
59K
Кадровий колапс. Посол назвав велику країну, куди відмовляються їхати українські дипломати
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2024
19K
Відключення світла: як діятимуть графіки 15 жовтня
19K
Митника, якого впіймали на хабарі, суд поновив на посаді та призначив йому грошову компенсацію
15K
Сусідня з Україною країна вирішила замінувати свій східний кордон

Новини

Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Невеликий дощ та похолодання: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 06:00
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Як «Сталевий фронт» захищає Leopard: нові екрани для танків на передовій
Вчора, 14:46
ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 14 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua