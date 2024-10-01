Іран запустив по Ізраїлю 200 балістичних ракет – Блінкен

Держсекретар повідомив, що Ізраїль «ефективно відбив цю атаку»

Сьогодні, 1 жовтня 2024 року, Іран запустив 200 балістичних ракет по території Ізраїлю. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції перед зустріччю з міністром закордонних справ Індії.

Глава Державного департаменту США підкреслив, що атака Іран на Ізраїль була «абсолютно неприйнятною». За його словами, такі дії Тегерана має засудити весь світ.

Блінкен уточнив, що атака включала «близько 200 балістичних ракет.» Ізраїльські військові раніше повідомляли про 180 ракет.

Нагадаємо, Ізраїль анонсував відповідь на ракетний напад Ірану.