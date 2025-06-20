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Незвичайна активність Ірану в Перській затоці: Bloomberg проаналізував супутникові знімки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Незвичайна активність Ірану в Перській затоці: Bloomberg проаналізував супутникові знімки
Влада Ірану терміново вивозить нафту через загрозу ударів Ізраїлю
фото: bloomberg.com

Супутникові знімки Ірану показують, що країна продовжує експорт нафти до країн світу

Іран намагається спішно експортувати видобуту нафту, доки Ізраїль не знищив ці запаси. Про це написало видання Bloomberg із посиланням на супутникові знімки, які зафіксували підвищену логістичну активність іранців, повідомляє «Главком».

Основна маса іранської нафти експортується через нафтовий термінал на острові Харк у Перській затоці. Розташовані на острові резервуари мають «плавучий» дах, який піднімається, коли сховище наповнене нафтою, та опускається, коли нафту викачують з нього. 

Супутникові знімки від 11 червня показують, що майже у всіх великих резервуарів дахи були внизу, тобто нафти в сховищах було не дуже багато. Але на знімках від 18 червня видно, що дахи резервуарів у найвищому положенні, тобто ємності вщент заповнено нафтою. 

Незвичайна активність Ірану в Перській затоці: Bloomberg проаналізував супутникові знімки фото 1
Planet Labs PBC

У Bloomberg трактують це як спробу Ірану перекачати якомога більше нафти з внутрішніх районів країни на танкери в морі, а нафтосховище на острові Харк є проміжною ланкою у цьому процесі. Якщо нафту вдасться перевантажити на океанські танкери, це гарантує Тегерану продовження грошових надходжень ще принаймні на деякий час, йдеться у публікації.

Згідно з даними TankerTrackers.com, протягом п'яти днів, коли почалися ізраїльські удари по Ірану, середньодобові обсяги експорту нафти з цієї країни зросли на 44% порівняно з нормою.

Оскільки нафтовий термінал на острові Харк є вразливою ціллю для можливого удару Ізраїля, нафтові танкери тримаються подалі від острова. І лише, коли настає їхня черга завантажуватися, вони «кидаються» до терміналу, намагаючись проводити там якомога менше часу.

Нагадаємо, Міжнародне енергетичне агентство (IEA) в опублікованому звіті заявило, що світовий попит на нафту продовжить зростати до кінця поточного десятиліття. У Китаї він досягне піку в 2027 році, оскільки дешевший бензин і повільніше впровадження електромобілів у Сполучених Штатах сприятимуть зростанню споживання сирої нафти.

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Теги: Іран експорт Ізраїль нафта

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