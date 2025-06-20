Іран перекриє ключову торгову протоку? Директор Shell пояснив, що чекає на нафтовий ринок

Генеральний директор Shell попереджає про «величезні наслідки» блокування Ормузької протоки

Керівник Shell, однієї з найбільших компаній, що торгує нафтою та природним газом, попередив, що потенційне блокування Ормузької протоки Іраном може спровокувати «серйозне потрясіння» на ринку нафти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агентство Bloomberg.

«Якщо ця артерія буде перекрита – з будь-якої причини – це матиме величезний вплив на світову торгівлю. Ми маємо плани на випадок, якщо ситуація погіршиться», – заявив генеральний директор Shell Ваель Саван на Енергетичному саміті та виставці в Японії.

Світовий енергетичний ринок уважно стежить за розвитком конфлікту між Ізраїлем та Іраном, особливо через ризик втручання США.

Незважаючи на те, що ціни на нафту вже зросли на тлі напруги, серйозних перебоїв у постачанні енергоносіїв поки що не сталося. Але трейдери залишаються у стані підвищеної готовності.

Близько чверті світової торгівлі нафтою проходить через Ормузьку протоку, яка з'єднує Перську затоку з Індійським океаном. У минулому Іран вже націлювався на судна, які проходили через цей стратегічний вузол, і погрожував заблокувати його. Останніми днями також зафіксовано перешкоди у роботі навігаційних сигналів.

«Особливо складно зараз через глушіння сигналів», – зазначив Саван, коментуючи перебої з навігацією в районі Перської затоки.

В останні дні Катар попросив танкери чекати за межами протоки, доки вони не будуть готові до завантаження, а японський морський перевізник Nippon Yusen KK дав вказівку своїм судам триматися подалі від узбережжя, коли ті проходять через іранські води.

Нагадаємо, Іран намагається спішно експортувати видобуту нафту, доки Ізраїль не знищив ці запаси. Про це написало видання Bloomberg із посиланням на супутникові знімки, які зафіксували підвищену логістичну активність іранців.