Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Іран перекриє ключову торгову протоку? Директор Shell пояснив, що чекає на нафтовий ринок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Іран перекриє ключову торгову протоку? Директор Shell пояснив, що чекає на нафтовий ринок
Ормузька протока має вирішальне значення для світових поставок нафти
фото із відкритих джерел

Генеральний директор Shell попереджає про «величезні наслідки» блокування Ормузької протоки

Керівник Shell, однієї з найбільших компаній, що торгує нафтою та природним газом, попередив, що потенційне блокування Ормузької протоки Іраном може спровокувати «серйозне потрясіння» на ринку нафти. Про це повідомляє  «Главком» із посиланням на агентство Bloomberg.

«Якщо ця артерія буде перекрита – з будь-якої причини – це матиме величезний вплив на світову торгівлю. Ми маємо плани на випадок, якщо ситуація погіршиться», – заявив генеральний директор Shell Ваель Саван на Енергетичному саміті та виставці в Японії. 

Світовий енергетичний ринок уважно стежить за розвитком конфлікту між Ізраїлем та Іраном, особливо через ризик втручання США.

Незважаючи на те, що ціни на нафту вже зросли на тлі напруги, серйозних перебоїв у постачанні енергоносіїв поки що не сталося. Але трейдери залишаються у стані підвищеної готовності.

Близько чверті світової торгівлі нафтою проходить через Ормузьку протоку, яка з'єднує Перську затоку з Індійським океаном. У минулому Іран вже націлювався на судна, які проходили через цей стратегічний вузол, і погрожував заблокувати його. Останніми днями також зафіксовано перешкоди у роботі навігаційних сигналів.

«Особливо складно зараз через глушіння сигналів», – зазначив Саван, коментуючи перебої з навігацією в районі Перської затоки. 

В останні дні Катар попросив танкери чекати за межами протоки, доки вони не будуть готові до завантаження, а японський морський перевізник Nippon Yusen KK дав вказівку своїм судам триматися подалі від узбережжя, коли ті проходять через іранські води.

Нагадаємо, Іран намагається спішно експортувати видобуту нафту, доки Ізраїль не знищив ці запаси. Про це написало видання Bloomberg із посиланням на супутникові знімки, які зафіксували підвищену логістичну активність іранців.

Читайте також:

Теги: ринок Катар конфлікт блокування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран добуває 4% нафти
Ціни на нафту злетіли – погано для України, але це ненадовго
16 червня, 14:00
Президент Ірану Масуд Пезешкіан (праворуч) та Володимир Путін
Росія засуджує операцію Ізраїлю проти Ірану. Що далі?
14 червня, 21:11
Фігурант через Telegram-бот підшукував «клієнтів», які хотіли отримати талон до сервісних центрів МВС у найкоротший термін
До суду скеровано справу хакера, який торгував талонами «е-черги» сервісних центрів МВС
20 травня, 16:51
Енергетична асамблея виступає за виважене скасування цінових обмежень
Для інтеграції до європейського ринку слід скасувати прайс-кепи – Всеукраїнська енергетична асамблея
24 травня, 15:28
Плачков переконаний, щоб ринок був стабільним і працював на перспективу, адміністративні обмеження мають поступово замінюватися ринковими механізмами
Плачков: ринок електроенергії потребує скасування прайс-кепів
5 червня, 16:07
Молоко дешевшає
В Україні знижуються ціни на молоко 
17 червня, 04:27
Китай та США намагаються укласти нові торговельні домовленості
Рекордне падіння експорту Китаю до США: Bloomberg розкрив, чого чекати
11 червня, 13:56
Трамп висловив готовність розглядати президента Росії Володимира Путіна як потенційного посередника у конфлікті
Конфлікт Ізраїлю та Ірану: Трамп розповів, якою бачить роль Путіна
15 червня, 18:53
Асоціація українських операторів грального бізнесу об’єднала значну частину ринку
В Україні створено Асоціацію операторів грального бізнесу
16 червня, 13:00

Економіка

Іран перекриє ключову торгову протоку? Директор Shell пояснив, що чекає на нафтовий ринок
Іран перекриє ключову торгову протоку? Директор Shell пояснив, що чекає на нафтовий ринок
Росія вичерпала резерви для підтримки економіки – глава Центробанку
Росія вичерпала резерви для підтримки економіки – глава Центробанку
ЄС пригрозив заходами у відповідь, якщо торговельні переговори зі США проваляться
ЄС пригрозив заходами у відповідь, якщо торговельні переговори зі США проваляться
Як змінились зарплати у Польщі: статистика
Як змінились зарплати у Польщі: статистика
Не лише Китай: одна країна готується стати потужним експортером рідкоземельних металів
Не лише Китай: одна країна готується стати потужним експортером рідкоземельних металів
Євросоюз знайшов спосіб, як отримати більше грошей від заморожених активів РФ – Politico
Євросоюз знайшов спосіб, як отримати більше грошей від заморожених активів РФ – Politico

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
248K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 червня 2025
51K
На вокзалах України замайорів біло-чорний прапор: що означають ці кольори
35K
Ізраїль заявив, що верховному лідеру Ірану «більше не можна дозволити існувати»
32K
Чим жорсткіше працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей – заступник командира полку «Азов»
13K
Академік Володимир Горбулін оцінив російську ракету «Орєшник», якою хизується Путін

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua