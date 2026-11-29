У неділю в Іспанії відбудуться дострокові парламентські вибори, за підсумками яких чинний прем'єр-міністр Педро Санчес може втратити владу після восьми років керування країною. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

За час його перебування на посаді Іспанія пережила кілька криз, періоди економічного зростання та збільшення населення за рахунок імміграції. Результати голосування визначать подальший курс Мадрида щодо міграції та інших стратегічних питань, що матиме наслідки для всієї Європи напередодні національних виборів у Франції, Італії та Польщі протягом наступних 12 місяців.

Головною проблемою для виборців уже понад рік залишається житлова криза. Вартість оренди та купівлі нерухомості в іспанських містах і туристичних центрах різко зросла за останнє десятиліття. Оголошуючи минулого місяця дострокові вибори, Санчес розраховував зосередити кампанію на доступності житла, роблячи ставку на державне регулювання ринку та боротьбу з несанкціонованою орендою для туристів на платформах на кшталт Airbnb.

Натомість його головний опонент, лідер консервативної Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо, пропонує нарощувати обсяги будівництва та обіцяє звести мільйон нових будинків протягом наступних чотирьох років. Обоє політиків також декларують підтримку для тих, хто купує житло вперше, та покращення умов для орендарів.

Ще однією гострою темою перегонів стала імміграція на тлі сплеску прибуття мігрантів на човнах з Африки на Канарські острови. Останніми роками Іспанія прийняла мільйони людей із Латинської Америки та Африки, а на початку цього року уряд легалізував статус майже 1,2 млн іммігрантів, які проживали в країні без належних документів. Санчес захищає таку політику, вказуючи на економічні та соціальні переваги для четвертої за величиною економіки єврозони.

Фейхоо та лідер ультраправої партії Vox Сантьяго Абаскаль, яка може увійти до коаліції з консерваторами, вимагають жорсткіших заходів. Якщо Фейхоо обіцяє посилити контроль на кордонах, то Абаскаль наполягає на масових депортаціях, обмеженні доступу мігрантів до державних послуг та пріоритеті для громадян Іспанії. Посилення міграційного контролю в Іспанії може наблизити країну до правоцентристського мейнстріму ЄС та активізувати співпрацю щодо депортації нелегальних мігрантів.

На позиції Соціалістичної партії Санчеса також тиснуть корупційні розслідування. Фігурантами судових справ стали колишній міністр, високопосадовці, а також дружина і брат прем'єра, які заперечують будь-які правопорушення. Санчес назвав справи проти своєї родини кампанією з дискредитації, проте вибачився за доведені факти корупції серед колишніх соратників, наголосивши, що не знав про них. Опоненти використовують ці скандали як аргумент про непридатність чинного глави уряду до керівництва державою, хоча для виборців корупція поступається за важливістю питанням вартості життя, умов праці та імміграції.

Важливе місце в передвиборчій дискусії посіла безпека транспорту після двох смертельних аварій на швидкісній залізниці цього року, внаслідок яких міністр транспорту пішов у відставку. Санчес застерігає, що прихід правих сил призведе до скорочення соціальних витрат, необхідних для утримання залізничної мережі та державних сервісів, а також медицини, яка залишається серед пріоритетів виборців. Фейхоо зі свого боку обіцяє відновити якість державних послуг і провести швидкий аудит залізничної інфраструктури в перші місяці роботи на посаді.

Окремим напрямом протистояння є кліматична та енергетична політика в країні, яка потерпає від лісових пожеж, тривалих посух і раптових повеней, але водночас виробляє понад половину електроенергії з відновлюваних джерел. Уряд Санчеса взяв курс на повний перехід на зелену енергетику до 2050 року та закриття всіх ядерних реакторів до 2035 року. Фейхоо заявляє про намір переглянути кліматичні зобов'язання та зберегти атомну енергетику в поєднанні з відновлюваними джерелами й системами накопичення енергії, тоді як партія Vox виступає з позицій кліматичного скептицизму та критикує чинну екологічну програму.

Раніше повідомлялося, що Консервативна Народна партія Іспанії (PP) випереджає Соціалістичну робітничу партію прем’єр-міністра Педро Санчеса напередодні парламентських виборів, які відбудуться 29 листопада. За результатами кількох опитувань, опозиційні сили можуть отримати більшість місць у парламенті.