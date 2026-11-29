Дим з нафтопереробного заводу після удару українського безпілотника в Москві у вересні

Протягом останніх 50 днів під ударами опинилися 40 російських нафтових і військово-промислових об'єктів, зокрема паливний термінал у Білому морі та завод із виробництва ракетного палива в Сибіру. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Крім того, у Балтійському морі загорілося російське військове вантажне судно, біля узбережжя Лівії затонув військовий корабель, а на мосту до окупованого Криму внаслідок вибуху обвалилася ділянка дороги. Кампанія далекобійних ударів України вже охоплює щонайменше п'ять морів, руйнуючи мережі постачання, озброєння та фінансування російської армії.

Попри те що Росія зберігає перевагу в балістичних ракетах і чисельності військ та атакує українську енергетику й залізницю напередодні зими, Київ нарощує інтенсивність атак безпілотниками. Зокрема, 16 листопада російські військові звітували про збиття 1336 українських дронів, а 17 листопада – про 1441 перехоплення. Хоча Москва приховує реальні наслідки влучань, військові аналітики за відео з геолокацією підтвердили десятки результативних ударів за останні тижні.

Удари спрямовані на всю інфраструктуру російської нафтопереробної галузі – від трубопроводів і насосних станцій до заводів і морських терміналів. У результаті виробництво на нафтопереробних заводах РФ впало до мінімуму за два десятиліття і виявилося приблизно на 30% нижчим за торішній рівень. Випуск бензину скоротився на 20%, а дизельного палива – майже на 30%, що змусило Москву обмежити експорт пального. Також атакуються заводи з виробництва зброї, літаки та пускові установки. Керівник Офісу президента Кирило Буданов зазначив, що кожен удар змушує ворога витрачати ресурси на ремонт, перебудовувати логістику та відводити засоби протиповітряної оборони й флот подалі від лінії фронту.

Операції вийшли далеко за межі території РФ: минулого тижня українські дрони уразили військове вантажне судно «Спарта II» у Фінській затоці, а наступного ранку сім морських безпілотників у лівійському порту Бенгазі потопили новітній російський військовий корабель «Меркурій» із гелікоптером на борту та пошкодили вантажне судно зі зброєю.

Влада східної Лівії пригрозила ударами у відповідь, а прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні застерегла від поширення війни на Середземномор'я. Президент Володимир Зеленський підтвердив Мелоні, що атака не координувалася з європейськими партнерами, проте назвав удари по російських цілях у будь-якій точці світу правом на самооборону та довгостроковою гарантією безпеки.

Стратегія Києва виявила суперечності між Вашингтоном і європейськими союзниками. Попри вимоги президента США Дональда Трампа припинити атаки на російські нафтопереробні заводи та критику з боку заступника міністра оборони США Елбріджа Колбі, який назвав глибокі удари неефективними та ескалаційними, європейські посадовці підтримали Україну. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував заяву Колбі, а глава оборонного відомства Великої Британії Вес Стрітінг наголосив, що дії України виграють час і рятують життя. Військові експерти також зазначають, що далекобійні атаки є вирішальними для примусу Росії до реальних переговорів.

Розширення ударних можливостей забезпечується розвитком українського оборонно-промислового комплексу, який перейшов від модернізації комерційних дронів до створення реактивних систем, балістичних ракет та важких крилатих ракет із бойовою частиною вагою в одну тонну. Сотні українських компаній інтегрують у зброю штучний інтелект. Паралельно Київ реалізує спільні проєкти з Німеччиною щодо випуску розвідувальних БпЛА та з Великою Британією щодо виробництва понад 1000 ударних безпілотників великої дальності, щоб зменшити залежність від політичної ситуації у Вашингтоні.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив про неминучість відповіді на українські удари по об’єктах паливно-енергетичного комплексу РФ. Відповідну заяву очільник Кремля зробив під час наради з питань розвитку паливно-енергетичного комплексу та екологічної безпеки.

Путін поскаржився, що Україна продовжує атакувати російські енергетичні об’єкти, попри заклики президента США Дональда Трампа. За словами російського диктатора, відповідні дії РФ на удари Збройних сил України по об’єктах паливно-енергетичного комплексу неминучі, і «про це всі мають знати».