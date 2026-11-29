Ілон Маск був обурений, коли дізнався про несанкціоноване використання Starlink

Супутниковий інтернет Starlink компанії SpaceX могли задіяти під час атак на американські війська після ударів США та Ізраїлю по Ірану. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела, обізнані з обговореннями всередині компанії, передає «Главком».

За даними видання, Ілон Маск був обурений, коли дізнався про два випадки несанкціонованого використання Starlink. Його команда припускає, що вони могли бути пов’язані з діями Ірану проти американських військових.

Маску також повідомили, що армія США використовувала односторонні безпілотники через військову версію супутникової системи Starlink – Starshield. Водночас для цього нібито застосовували дешевший тариф, призначений для наземних операцій, пише WP з посиланням на одне зі своїх джерел.

SpaceX і Міністерство оборони США не надали коментарів щодо цієї інформації.

Використання Starlink у зонах геополітичних конфліктів, контроль американської влади над сервісом і його несанкціоноване застосування підсанкційними організаціями привернули особливу увагу на тлі воєн в Україні та Ірані.

Starlink не має дозволу на роботу в Ірані, однак раніше Маск заявляв, що сервіс там функціонує. За даними The Wall Street Journal, іранська влада обмежувала доступ населення до інтернету під час масових заворушень, зокрема протестів у січні, які супроводжувалися численними смертями. Після цього уряд США таємно доправив до країни тисячі терміналів Starlink.

Із кінця лютого, коли США та Ізраїль розпочали нинішню воєнну кампанію проти Ірану, іранська влада посилила обмеження доступу до інтернету.

Як відомо, адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює можливість завдати ударів по представниках вищого керівництва Ірану, щоб усунути прихильників жорсткої лінії та домогтися завершення війни. Усередині американської влади немає єдиної позиції щодо такого сценарію.