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США відкладуть нові санкції проти ПВК «Вагнер»: названо причину

Діана Гасюк
glavcom.ua
США відкладуть нові санкції проти ПВК «Вагнер»: названо причину
США відкладуть нові санкції проти ПВК «Вагнер», щоб не виглядало так, ніби вони стали на бік Путіна
фото з відкритих джерел

Державний департамент мав намір оголосити про додаткові санкції щодо ймовірного «золотого бізнесу» ПВК «Вагнер» в Африці

Державний департамент Штатів вирішив відкласти заплановане введення санкцій проти «золотого бізнесу» ПВК «Вагнер» в Африці через побоювання опинитися на боці Путіна. Про це повідомляє WSJ із посиланням на джерела.

За словами джерел, Державний департамент США планував 27 червня, оголосити про нові санкції щодо «вагнерівців» через їхні дії в Африці, зокрема «золотий бізнес», який ПВК створила в Центральноафриканській Республіці.

Проте, як повідомляється, США планують відкласти нові санкції.

«Вашингтон не хоче, аби виглядало так, ніби він стає на чийсь бік», – цитує WSJ слова поінформованого джерела.

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Згодом ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин вирішив зупинити просування своїх найманців у бік Москви і вжити заходів щодо деескалації напруги. 

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

Теги: санкції ПВК «Вагнер» Євген Пригожин

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