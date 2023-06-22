Будматеріали за завищеними цінами: на Черкащині освітяни утеплять школи майже за 40 млн грн

Ціни на будівельні матеріали, які хоче використати підрядник, значно вищі за ринкові ціни

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради провів два тендери на утеплення фасадів двох місцевих шкіл. Аукціони виграла «Будівельна компанія «Євробуд». Загальну вартість робіт оцінили у 37 млн грн, проте підрядник хоче використати будівельні матеріали за цінами, які значно перевищують ринкові. Про це повідомляє видання «18000» із посиланням на систему «Прозорро».

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Потенційний підрядник планує використовувати будівельні матеріали, ціни яких суттєво перевищують ринкові, подекуди у понад два рази. За даними «18000», єдиним учасником і переможцем закупівель стала «Будівельна компанія «Євробуд», що належить черкаському підприємцю та будівельнику Віктору Ковалю. Саме з нею можуть укласти договори на капітальний ремонт фасадів школи №11 вартістю 19 млн грн і школи №12 вартістю 17 млн грн. При цьому ціни будівельних матеріалів у підсумкових відомостях ресурсів виявились суттєво вищими від ринкових у мережах роздрібної торгівлі.

Будівельники хочуть використати мінеральну вату технофас товщиною 150 мм щільністю 145 кг/куб. м по 8 853 грн/куб. м (тендерні ціни вказано з ПДВ – «Главком»). У мережі роздрібної торгівлі його пропонують майже вдвічі дешевше – по 4 620 грн/куб. м. І це без урахування знижок, характерних для гуртових закупівель. Всього на такий утеплювач для школи №11 планують витратити 1,71 млн грн, а для школи №12 – 1,78 млн грн.

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Розчин Сеresit CD 30 підрядник планує купувати по 219 грн/кг, тоді як його роздрібна ціна в «Епіцентрі» у півтора рази нижча – 140 грн/кг. Суміш Ceresit CT-190 обійдеться у 33 грн/кг, а в магазинах вона коштує вдвічі дешевше – 14 грн/кг. Клеючу суміш Ceresit CM 117 освітяни можуть замовити по 41 грн/кг, хоча в магазині її можна купити в півтора раза дешевше – по 23 грн/кг. Причому це все без урахування знижок, які можливі під час гуртового замовлення.

Проєктну документацію коригувало місцеве підприємство «Августинович». Проєктант, який зазначив відповідні ціни на будівельні матеріали у проєкті, відмовився надавати коментар виданню. Зазначимо, що після розроблення проєкту його «грошова» частина також проходить експертизу. Проте хто її проводив, нині невідомо. Водночас цією інформацією володіє проєктант.

У коментарі виданню профільна заступниця міського голови Черкас, яка курує галузь освіти, Анастасія Чубіна повідомила, що департамент не визначає вартість матеріалів і зацікавлений у зменшенні ціни робіт.

«Ми зацікавлені, щоб підрядники максимально заходили і збивали ціни, тому що тих грошей, які зараз є у бюджеті, не вистачає на все. Все відкрито, процедура відкрита, все опубліковано у терміни без порушення законодавства, але нюанс у тому, що зараз бюджетні організації не можуть авансувати роботи», – зазначає чиновниця.

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Мовляв, саме через це відсутність авансу увага підрядників до закупівель частково зменшилась.

Імовірний майбутній підрядник Віктор Коваль різницю у вартості матеріалів з ринковою пояснює тим, що проєкт розрахований на кілька років і, відповідно, саме інфляційними витратами «зумовлена» різниця.

«Незрозуміло, яка буде ціна через три-чотири місяці, навіть не через рік, зараз буде суттєве подорожчання матеріалів у зв’язку зі зростанням ціни палива та електроенергії. Тому ми взяли із цим розрахунком, щоб потім не робити коригування кошторисної частини. Якщо зараз поставити трохи більшу ціну, а зростання не буде, то тоді береться по факту, та і все», – запевняє підрядник.

Видання додало, що відповідно до умов закупівельного законодавства та безпосередньо самого майбутнього договору його ціна є твердою, тобто не може змінюватися ані у бік зменшення, ані у бік збільшення. Відповідно саме зазначені ціни на матеріали будуть враховані під час розрахунків з підрядником незалежно від їхньої ринкової вартості.

Нагадаємо, що управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило 300 шкіряних барабанів в укриття. Як раніше повідомлялося, замість того, щоб закупити для укриттів меблі, системи вентиляції або необхідну питну воду, Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило овочерізки за 130 тис. грн за штуку.