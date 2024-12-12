Які можливі наслідки припинення підтримки України? Законодавці США просять у розвідки аналіз

Доповідь має бути подана в незасекреченому вигляді упродовж 90 днів після прийняття відповідного закону, але може містити засекречений додаток

Розвідка має вплив потенційної поразки України на інтереси національної безпеки США

Американські законодавці хочуть оцінити ризики безпеці США, якщо Америка припинить надавати зброю Україні, а Росія виграє війну. Про це повідомляє The Hill.

Задля цього вони звертаються до розвідки з проханням надати аналітичні звіти у 90-денний термін.

«Звіт повинен включати вплив на здатність українських військових захищатися від російської агресії, якщо Сполучені Штати продовжать або припинять військову та економічну підтримку, а також якщо США збережуть або відкличуть дозвіл на використання наданих Україні ракет великої дальності для завдання ударів вглиб території Росії», – йдеться у повідомленні.

Законодавці зокрема хочуть, щоб розвідки оцінили вплив потенційної поразки України на інтереси національної безпеки США, включаючи можливу подальшу агресію з боку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Доповідь має бути подана в незасекреченому вигляді упродовж 90 днів після прийняття відповідного закону, але може містити засекречений додаток. Її мають передати комітетам з питань оборони та розвідки Палати представників і Сенату, а також комітетам із закордонних справ та асигнувань.

Нагадаємо, Палата представників Сполучених Штатів ухвалила закон про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA), однак у ньому відсутнє положення щодо продовження терміну дії закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова.

«У цьому році законопроєкт NDAA, затверджений Сенатом, містив положення щодо продовження терміну дії закону про лендліз для захисту демократії в Україні, і Посольство України в США активно адвокатувало його, однак законопроєкт, затверджений Палатою представників не містив такого положення. У консолідованому тексті законопроєкту відповідне положення не включено. Посольство продовжує вести активну роботу щодо збереження цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному та двопалатному законопроекті Stand with Ukraine Act», – написала Маркарова.

До слова, Україна має достатньо коштів і озброєння, щоб чинити опір російській агресії принаймні до середини 2025 року.