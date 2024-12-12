Головна Світ Політика
search button user button menu button

Які можливі наслідки припинення підтримки України? Законодавці США просять у розвідки аналіз

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Які можливі наслідки припинення підтримки України? Законодавці США просять у розвідки аналіз
Доповідь має бути подана в незасекреченому вигляді упродовж 90 днів після прийняття відповідного закону, але може містити засекречений додаток
фото з відкритих джерел

Розвідка має вплив потенційної поразки України на інтереси національної безпеки США

Американські законодавці хочуть оцінити ризики безпеці США, якщо Америка припинить надавати зброю Україні, а Росія виграє війну. Про це повідомляє The Hill.

Задля цього вони звертаються до розвідки з проханням надати аналітичні звіти у 90-денний термін.

«Звіт повинен включати вплив на здатність українських військових захищатися від російської агресії, якщо Сполучені Штати продовжать або припинять військову та економічну підтримку, а також якщо США збережуть або відкличуть дозвіл на використання наданих Україні ракет великої дальності для завдання ударів вглиб території Росії», – йдеться у повідомленні.

Законодавці зокрема хочуть, щоб розвідки оцінили вплив потенційної поразки України на інтереси національної безпеки США, включаючи можливу подальшу агресію з боку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї. 

Доповідь має бути подана в незасекреченому вигляді упродовж 90 днів після прийняття відповідного закону, але може містити засекречений додаток. Її мають передати комітетам з питань оборони та розвідки Палати представників і Сенату, а також комітетам із закордонних справ та асигнувань.

Нагадаємо, Палата представників Сполучених Штатів ухвалила закон про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA), однак у ньому відсутнє положення щодо продовження терміну дії закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова.

«У цьому році законопроєкт NDAA, затверджений Сенатом, містив положення щодо продовження терміну дії закону про лендліз для захисту демократії в Україні, і Посольство України в США активно адвокатувало його, однак законопроєкт, затверджений Палатою представників не містив такого положення. У консолідованому тексті законопроєкту відповідне положення не включено. Посольство продовжує вести активну роботу щодо збереження цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному та двопалатному законопроекті Stand with Ukraine Act», – написала Маркарова.

До слова, Україна має достатньо коштів і озброєння, щоб чинити опір російській агресії принаймні до середини 2025 року.

Читайте також:

Теги: розвідка США війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кіт Келлог
«План Келлога» не новий. Чи є більш дієві ідеї припинення війни в Україні
3 грудня, 09:14
Зеленський звернувся до українців та світу
Далекобійні удари по Росії: Зеленський прокоментував інформацію про дозвіл від США
17 листопада, 22:30
У Дніпровському районі Києва внаслідок атаки БпЛА загорівся балкон на 9 поверсі – КМВА
У Дніпровському районі Києва внаслідок атаки БпЛА загорівся балкон на 9 поверсі – КМВА
25 листопада, 00:22
Увечері 25 листопада російська окупаційна армія запустила по території України групи безпілотників
РФ атакувала енергетичну інфраструктуру в Тернополі
26 листопада, 06:57
Путін відклав проведення «Ігор дружби»
Крах «альтернативної Олімпіада». Путін переніс на невизначений термін «Ігри дружби»
2 грудня, 17:11
Росіяни отримали завдання захопити населений пункт підконтрольний ЗСУ, де також знаходиться російське цивільне населення
Галицькі десантники взяли в полон ще 11 окупантів на Курщині
2 грудня, 11:30
Президент Світового Конгресу українців підкреслив, що в Європі досі побутує думка, нібито «це тільки Путін поганий, а росіяни – хороші»
«Це війна не за територію». Президент Світового Конгресу українців закликав доносити правду про наміри Росії
6 грудня, 20:40
Кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 24
Рятувальні роботи у Запоріжжі завершені: майже всі загиблі перебували в машинах
6 грудня, 23:44
11 грудня – Міжнародний день танго
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Політика

Байден номінував експосла США в Україні на найвищу дипломатичну відзнаку
Байден номінував експосла США в Україні на найвищу дипломатичну відзнаку
«У 2025 році на нас чекають трагічні дати». Російська опозиція знову кличе всіх на марш
«У 2025 році на нас чекають трагічні дати». Російська опозиція знову кличе всіх на марш
Які можливі наслідки припинення підтримки України? Законодавці США просять у розвідки аналіз
Які можливі наслідки припинення підтримки України? Законодавці США просять у розвідки аналіз
Шольц має намір знову зателефонувати Путіну – Die Zeit
Шольц має намір знову зателефонувати Путіну – Die Zeit
Президент Південної Кореї зробив зізнання і заговорив про імпічмент
Президент Південної Кореї зробив зізнання і заговорив про імпічмент
Трамп запросив Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію
Трамп запросив Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 грудня: ситуація на фронті
62K
Під Покровськом – катастрофічна ситуація? Командир батальйону «Вовки Да Вінчі» назвав причину
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 грудня 2024
37K
Іран назвав можливих організаторів перевороту в Сирії
30K
Маркус вперше за тривалий час вийшов на публіку і розповів про конфлікт з Шаламагою
16K
Білий дім звернувся до сирійських повстанців, які повалили режим Асада

Новини

У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Сьогодні, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Сьогодні, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
Вчора, 13:00
Добудова Хмельницької АЕС. Депутатка наполягає на швидкому прийнятті законопроєкту
Вчора, 12:54
Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 11 грудня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua