Які можливі наслідки припинення підтримки України? Законодавці США просять у розвідки аналіз
Розвідка має вплив потенційної поразки України на інтереси національної безпеки США
Американські законодавці хочуть оцінити ризики безпеці США, якщо Америка припинить надавати зброю Україні, а Росія виграє війну. Про це повідомляє The Hill.
Задля цього вони звертаються до розвідки з проханням надати аналітичні звіти у 90-денний термін.
«Звіт повинен включати вплив на здатність українських військових захищатися від російської агресії, якщо Сполучені Штати продовжать або припинять військову та економічну підтримку, а також якщо США збережуть або відкличуть дозвіл на використання наданих Україні ракет великої дальності для завдання ударів вглиб території Росії», – йдеться у повідомленні.
Законодавці зокрема хочуть, щоб розвідки оцінили вплив потенційної поразки України на інтереси національної безпеки США, включаючи можливу подальшу агресію з боку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.
Доповідь має бути подана в незасекреченому вигляді упродовж 90 днів після прийняття відповідного закону, але може містити засекречений додаток. Її мають передати комітетам з питань оборони та розвідки Палати представників і Сенату, а також комітетам із закордонних справ та асигнувань.
Нагадаємо, Палата представників Сполучених Штатів ухвалила закон про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA), однак у ньому відсутнє положення щодо продовження терміну дії закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова.
«У цьому році законопроєкт NDAA, затверджений Сенатом, містив положення щодо продовження терміну дії закону про лендліз для захисту демократії в Україні, і Посольство України в США активно адвокатувало його, однак законопроєкт, затверджений Палатою представників не містив такого положення. У консолідованому тексті законопроєкту відповідне положення не включено. Посольство продовжує вести активну роботу щодо збереження цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному та двопалатному законопроекті Stand with Ukraine Act», – написала Маркарова.
До слова, Україна має достатньо коштів і озброєння, щоб чинити опір російській агресії принаймні до середини 2025 року.
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