Головна Країна Політика
search button user button menu button

Американський лендліз для України може припинитися: посол розповіла деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Американський лендліз для України може припинитися: посол розповіла деталі
Посольство України в США продовжує вести активну роботу щодо збереження механізму лендлізу
фото з відкритих джерел

У консолідованому тексті законопроєкту положення про продовження лендлізу не включено

 

Палата представників Сполучених Штатів ухвалила закон про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA), однак у ньому відсутнє положення щодо продовження терміну дії закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова.

«У цьому році законопроєкт NDAA, затверджений Сенатом, містив положення щодо продовження терміну дії закону про лендліз для захисту демократії в Україні, і Посольство України в США активно адвокатувало його, однак законопроєкт, затверджений Палатою представників не містив такого положення. У консолідованому тексті законопроєкту відповідне положення не включено. Посольство продовжує вести активну роботу щодо збереження цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному та двопалатному законопроекті Stand with Ukraine Act», – написала Маркарова.

Щодо України ухвалений в Конгресі документ містить такі основні положення:

  • Статтею 1303 продовжується дія заборони на використання будь-яких коштів на дії, які б могли призвести до визнання суверенітету Росії над окупованими регіонами України;
  • Статтею 1534 міністру оборони США доручається опрацювати можливість створення центру передового досвіду із підтримки розробки та вдосконалення систем озброєння на основі штучного інтелекту. Серед функцій такого центру – сприяння співпраці Пентагону з іноземними партнерами, включно з Україною, для визначення кращих практик, інструкцій, стандартів і контрольних показників.
  • Статтею 6411 директору національної розвідки, державному секретареві і міністру фінансів доручається подати до комітетів Сенату і Палати представників з питань розвідки, закордонних справ, збройних сил, юридичних питань, фінансових питань та з асигнувань доповідь про фінансування РФ актів міжнародного тероризму. 

Наступним кроком має стати схвалення NDAA Сенатом США, яке очікується наступного тижня.

Нагадаємо, закон про лендліз для захисту демократії в Україні (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act Of 2022) підписано Джо Байденом 9 травня 2022 року. Документ продовжує найкращі традиції програми часів Другої світової війни: те, що використано чи знищено – не оплачується. Власне, якщо Україна вже отримала безоплатну допомогу від Конгресу на суму $54 млрд, то дивно було б очікувати, що президент США вирішить надавати допомогу в кредит. 

Перший закон про лендліз (буквально – «позичити і передати у користування», від англ. to lend та to lease) був підписаний президентом США Франкліном Рузвельтом 11 березня 1941 року і називався «Закон для забезпечення оборони Сполучених Штатів» (Act до Promote the Defense of the United States).

Основні принципи закону про лендліз:

  • Усі поставлені країні товари військового та промислового призначення, знищені чи загублені під час війни, а також продукти харчування та використані енергоносії, не підлягають оплаті.
  • Вцілілі військова техніка та майно після закінчення війни мають бути оплачені отримувачем, або США мають право їх повернути.
  • Майно цивільного призначення, що залишилося у країні-одержувачі після закінчення війни та придатне до використання, має бути сплачене повністю або частково.
  • Усі розрахунки з лендлізу повинні проводитись протягом 10 років, починаючи з шостого року після закінчення війни.

Перший закон про лендліз був підписаний на рік, але з умовою, що його можна буде щорічно продовжувати (у результаті програма завершилася 21 серпня 1945 року). Він був унікальним та надав президенту США право фактично дарувати союзним державам озброєння, техніку та різні товари.

До слова, Україна має достатньо коштів і озброєння, щоб чинити опір російській агресії принаймні до середини 2025 року.

Читайте також:

Теги: США Оксана Маркарова фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

SCM назвала суму, яку Ахметов передав на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни
SCM назвала суму, яку Ахметов передав на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни
6 грудня, 12:33
Салліван наголосив, що Байден прагне поставити Україну на якомога сильнішу позицію
США готують нові санкції проти Росії
3 грудня, 13:07
Tesla Cybertruck зазнав аварії
Під час аварії за участю Tesla Cybertruck загинули три людини
28 листопада, 08:56
28 листопада американці святкують День подяки
День подяки 2024: історія свята і чому готують саме індичку
28 листопада, 06:39
Маск сумнівається у ще одному масштабому проєкті США
«Шансів на успіх не було»: Маск розкритикував винищувачі F-35
26 листопада, 13:19
Байден помилував індиків Піча і Блоссома
Байден помилував індиків до Дня подяки (відео)
26 листопада, 07:20
З міркувань безпеки деякі іноземні посольства було тимчасово закрито
Держдеп повідомив, коли американське посольство в Києві відновить роботу
20 листопада, 21:27
Трамп здивував журналістів після виборів
Трамп встановив унікальний рекорд ще до початку президентства
18 листопада, 07:39
Зеленський висловився про перемовини з Росією
Президент назвав умову для перемовин з Росією
16 листопада, 10:33

Політика

Американський лендліз для України може припинитися: посол розповіла деталі
Американський лендліз для України може припинитися: посол розповіла деталі
Хто з нардепів може втратити мандат: заява спікера Ради
Хто з нардепів може втратити мандат: заява спікера Ради
Запрошення в НАТО має бути надане всій території України – президент
Запрошення в НАТО має бути надане всій території України – президент
Орбан заявив, що Зеленський відмовився від перемир'я на Різдво. Реакція Офісу президента
Орбан заявив, що Зеленський відмовився від перемир'я на Різдво. Реакція Офісу президента
Зеленський зробив заяву щодо територіальних поступок Росії
Зеленський зробив заяву щодо територіальних поступок Росії
Президент анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі
Президент анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 грудня: ситуація на фронті
62K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
60K
Під Покровськом – катастрофічна ситуація? Командир батальйону «Вовки Да Вінчі» назвав причину
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 грудня 2024
35K
Іран назвав можливих організаторів перевороту в Сирії
30K
Маркус вперше за тривалий час вийшов на публіку і розповів про конфлікт з Шаламагою

Новини

У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Сьогодні, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Сьогодні, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
Вчора, 13:00
Добудова Хмельницької АЕС. Депутатка наполягає на швидкому прийнятті законопроєкту
Вчора, 12:54
Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 11 грудня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua